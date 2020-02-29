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可拆胸章的防風外套給我來一件！BEAMSＸColumbia軍事系列　6款單品全公開

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編輯／Duke

時下日本年輕人最愛逛的BEAMS，不僅選進多個日系品牌，就連戶外運動也有涉獵。近日，BEAMS以90年代軍事風格為主題，攜手戶外品牌Columbia帶來6款單品，其中最受矚目的防風外套，不但融入軍事風，還加入抽繩、網布、可拆式繡章等設計，為時尚與機能帶來完美平衡。

▲BEAMSXColumbia。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲擁有軍綠、卡其兩色的防風外套最受矚目。（圖／翻攝自BEAMS官網）

該聯名系列中，以軍綠與卡其兩種顏色為主的軍事防風外套，前方配置兩個網布口袋，並於胸前與手臂上設計可拆卸的繡章，讓使用者自行更換；背後與帽子則是分別加入透氣設計與「Columbia」刺繡字樣來增加整體細節。

▲BEAMSXColumbia。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲軍事防風外套，定價為日圓19,800元（約台幣5,450元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

除了T-Shirt之外，像是短褲、棒球帽、漁夫帽、腰包，皆以網布為出發點去設計，同時也利用ATY複合紗線，讓尼龍布料具有棉質的觸感，使單品擁有寬鬆版型，穿起來也更加時髦有型。BEAMS X Columbia聯名系列，預計將在3月中旬開賣，目前可於BEAMS日本官網預訂。

▲BEAMSXColumbia。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲字樣T-Shirt，定價為日圓4,950元（約台幣1,360元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲BEAMSXColumbia。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲短褲，定價為日圓10,890元（約台幣3,000元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲BEAMSXColumbia。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲棒球帽，定價為日圓4,730元（約台幣1,300元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲BEAMSXColumbia。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲漁夫帽，定價為日圓5,830元（約台幣1,600元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲BEAMSXColumbia。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲機能腰包，定價為日圓6,490元（約台幣1,780元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

與此同時，Columbia也和可口可樂、Atmos Lab合作，帶來多款服飾單品，其中以滿版設計為主軸的衝鋒衣、短褲、腰包，更是該系列的最大亮點，不但提供多款配色，同時還印上多國語言的Coca-Cola字樣，讓人不經想要擁有。

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關鍵字：

BEAMS, Columbia, 日系品牌, 軍事風, 戶外運動, 可口可樂, AtmosLab
fashion.net

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