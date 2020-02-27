新冠肺炎疫情燒進瑞士　Watches ＆ Wonders錶展忍痛取消

▲原定4月25日至29日在瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders錶展確定停辦。（圖／翻攝Watches & Wonders官網）

記者陳雅韻／綜合報導

鐘錶圈品牌、買家與媒體的擔憂成真，原定於4月25日至29日在瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders錶展，稍早宣布因新冠肺炎疫情延燒取消本屆錶展，這是前身為SIHH日內瓦高級鐘錶展更名後的首屆展覽，但遇上讓人措手不及的新冠病毒只能忍痛取消，但大會仍樂觀表示，已著手準備2021年的錶展了。

▲Watches & Wonders錶展樂觀表示已著手規劃2021年展覽。（圖／翻攝Watches & Wonders官網）

繼Swatch集團率先宣布取消自行舉辦的第2屆Time To Move錶展、寶格麗（BVLGARI）與CITIZEN等品牌也因新冠肺炎疫情退出4月30日登場的瑞士巴塞爾錶展（BASELWORLD），Watches & Wonders錶展也在瑞士出現第一例新冠肺炎確診案例後，跟進停辦，至於原定時程緊接在後的巴塞爾錶展，尚未做出決定。

Watches & Wonders錶展參加的品牌以歷峰集團（Richemont）為首，包括卡地亞（Cartier）、伯爵（Piaget）、萬寶龍（Montblanc）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等，以及愛馬仕（Hermes）、HYT等31個品牌，可惜停辦錶展，行銷與業務策略只能大轉彎了。

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