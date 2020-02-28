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「貓下去」、「HANKO 60」台北5間必訪氣氛酒吧，讓你愛上周五的夜晚

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▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學）

調酒之所以迷人的地方在於，它能使人微醺三分醉，可以歡慶，可以忘情，也可以暫時放鬆身心，這也是為什麼大家總愛在周五的夜晚上餐酒館、酒吧、居酒屋。不過若是單純喝酒，那多不吸引人呀！

如果你喜歡搭餐小酌，或是嘗試不同的特色調酒，那麼一定要記得收藏本篇：

餐酒館類型

1.VG Café Taipei

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／flickr@Miko Huang / VG Café Taipei粉絲專頁）

VG Café鄰近大安區，外觀十分簡單低調，推開厚實的銅製大門後，才能一窺裡頭的別有洞天。走進店內，熱鬧的氛圍與空氣中瀰漫的微醺感，能讓人立刻放鬆身心，迅速融入絕佳的氣氛，享受當下的美饌佳酒。

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／VG Café Taipei粉絲專頁）

VG Café的餐點屬於義法料理，除了義大利麵、燉飯之外，最多人點的莫過於他們家的戰斧豬排，肉質多汁軟嫩，連不嗜豬的人都很喜歡。另外，調酒也是必點項目，從容器到口味上的搭配，都別具一格。

編輯悄悄話：編輯最喜歡的是在投影幕正對面的吧台位，不僅獨享大螢幕的視覺饗宴，若是情侶，更有種兩人獨享整個空間的錯覺。

2.ULV Restaurant And Bar

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／ULV Restaurant And Bar粉絲專頁）

接下來的這間在東區的巷內，一進門便會看到架上成列醃製、發酵物的玻璃罐，因為ULV的菜系屬於北歐風，主打的正是運用北歐古老的保存方法，以精緻現代的料理呈現，頗具特色。在用餐環境方面，內部裝潢同樣走簡潔的北歐風，但卻巧妙地透過桌椅、瓷磚等各式選材與鏡面設計的延伸感，使得整體給人低調卻氣派的感受。

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／艾蜜莉彭）

如上所說，ULV大部分的餐點都是使用發酵醃製手法，有著畫龍點睛之效，就連調酒品項也是，這裡提供各式康普茶調酒與自製發酵調酒，風味獨特，值得一試。另外每晚九點之後，也會有另外的酒吧菜單，很適合情侶約會小酌，或是節日慶祝。

編輯悄悄話：編輯覺得ULV的每個盤飾與餐具都搭得非常用心，調酒也很有層次感。

3.貓下去敦北俱樂部&俱樂部男孩沙龍

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／艾蜜莉彭 / 貓下去敦北俱樂部&俱樂部男孩沙龍粉絲專頁）

傳說中的「貓下去」，對於喜歡餐酒館或是常跑酒吧的人應該不陌生，從2009年至今，也已開業十年以上。要知道，想要在台北開餐廳十年以上，著實不是件易事，想必鐵定是有一定的能耐！在這裡不分平日假日，幾乎都是客滿的狀態，裡頭的用餐氣氛非常High，絕對是三五好友相聚暢聊的好場所。

 ▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／艾蜜莉彭）

在餐點的安排上，貓下去走的是創意台菜路線，粗曠豪邁卻又不失水準，難怪能開業許久，仍屹立不搖。如果已經吃飽，想單純品飲調酒，也可以直接走進俱樂部男孩沙龍，這裡的酒單很精彩，每一杯都有著註解故事，光是點單就足以猶豫半天。這幾天，店家的粉絲專頁也悄悄預告了今年新的改變，實在是很期待2020全新雞尾酒單，想一口飲盡那些「關於愛與不愛以及經典」。

編輯悄悄話：在貓下去用餐並不會讓人感到很拘謹，而是能很放鬆地與朋友聊聊天、小酌大笑。

酒吧類型

4.HANKO 60

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／HANKO 60粉絲專頁 / IG@tinachou827）

說到的特色酒吧，絕對不能不提一下HANKO 60，不光是「偽裝」成老戲院的外觀，讓首次造訪的人經常一不留意就錯過，一走進裡頭，大大的如醉如夢的霓虹燈字牌，更是令人過目難忘，乘著酒後三杯的微醺，加上店內的氣氛，還真的「如醉如夢」，宛如電影般會出現的場景。

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／HANKO 60粉絲專頁）

不只是店內擺設，HANKO 60的調酒也一個比一個厲害，你能想像拿著一個迷你浴缸，或是握著一甕「大俠喝的酒」豪飲嗎？且不只是盛裝的容器特別，這裡的調酒品項也都是精心設計。楊桃汁、話梅、麵茶等各式你意想不到的元素，Bartender都能將比例調配得恰如其分。

編輯悄悄話：HANKO 60還有項特別的「生日蛋糕」，由三層數十杯的調酒組成，如果是剛好要慶生，這個蛋糕很可以呀！

5.Nite Nite bar 酒鈅酒

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／酒鈅酒粉絲專頁）

最後，介紹這間位在大安區新開的「酒鈅酒」，距離科技大樓捷運站走路不到一分鐘，在你還沒有意識到之際，推開大門，旋及進入另一個與外頭世界不同的魔幻空間。這裡像個文化的交流站，揉合中西方各自的特色，既有壯闊的半拱式洋酒收藏架，也有中式老窗花的典雅。

▲台北酒吧。（圖／女子學提供）

▲（圖／酒鈅酒粉絲專頁）

酒鈅酒只在夜晚營業，提供台式小點與8款專屬的調酒，其中有幾款更是為女性量身打造，不僅造型好拍，嚐起來還香甜醉人，中和了酒本身的苦澀感。雖然全店空間並不算太大，但有著兩層樓，二樓為一個個半獨立的小包箱，一旁還有DJ台，每周不定期舉行節目，現場的熱鬧氣氛可想而知！

編輯悄悄話：現在正值開幕期間，還有打卡或是評分優惠活動。

酒這種東西，和含糖飲料一樣，於健康方面而言，確實不是個太好的東西，但適量淺飲，享受一點點微醺卻不醉的放鬆感，也算是一種人生消遣吧！

延伸閱讀：

小資族微奢侈大餐首選：荷包君不哭泣的台北 4 間風格餐酒館推薦

大安區新潮餐酒館「酒鈅酒」：讓你用一杯酒的微醺，穿梭古今之間！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

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