日雜附錄拼出迪士尼娃娃屋！仙杜瑞拉、愛麗絲十個精緻房間超夢幻

編輯／Emily 圖／翻攝自hcj.jp、kidkraft.com、IG@hachette.craft

日本雜誌的附錄總是別出心裁，甚至比雜誌本身還吸引人。這次有款手作雜誌就推出了超夢幻的迪士尼娃娃屋！房子外觀就像城堡，內部有十個以迪士尼經典卡通為主題的房間，每一期雜誌會附贈一些屋子的零件，全部收集完才能自己動手做，組成這個精美娃娃屋。

迪士尼娃娃屋雜誌系列總共有120期，每期會附贈一部份的房子零件，要收集全部雜誌，才能手作拼出這個夢幻城堡。城堡大小約為80×75公分，看看粉紅色的屋頂、外牆以及超精緻的十個小房間，真的讓人好心動。

其中一個小房間的主題是《仙履奇緣》，電影裡出現的粉色禮服、玻璃鞋都做成迷你版，擺在粉嫩的臥房裡超級浪漫。另一個《愛麗絲夢遊仙境》主題房，裡面是愛麗絲與白兔下午茶聚會的場景，小巧的茶杯、點心超級可愛。

其他還有《冰雪奇緣》、《小美人魚》、《美女與野獸》、米奇、唐老鴨、瑪莉貓、小飛俠、小熊維尼共十個主題，每個房間場景都超精緻，裡面的零件、道具都與卡通本身有連結，非常講究。想要的話創刊號售價299日圓，但要有耐心跟毅力才能集滿整組。

除了這款迪士尼娃娃屋，美國玩具廠商KidKraft也有推出多款精美的娃娃屋玩具。分別以《冰雪奇緣》、《仙履奇緣》、《美女與野獸》…等迪士尼公主為主題，零件使用木板材質製作，要自己組裝才能完成，裡面的小配件也都精緻可愛，雖然是專為兒童設計，大人看了還是很想要。

在 Instagram 查看這則貼文 KidKraft（@kidkrafttoys）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 28 日 下午 12:02 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►HOLA春季奇奇蒂蒂新品超療癒 草莓橡果抱枕有夠可愛



►「迪士尼櫻花季」情人節浪漫登場！與奇奇蒂蒂、小鹿班比一起甜蜜野餐去

