跟經痛ByeBye！中醫師教妳掌握經後調理黃金期　吃對4類食材大補血

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月經前後對許多女生來說，都是段苦不堪言的日子，從經前的漲奶、腰痠、頭痛、焦慮、疲憊等經前症候群，一直到經期時的悶痛、虛弱無力，整個過程是相當耗傷氣血的，如果在月經結束後又沒有好好調理，容易加重下一次來經時的不適，也可能陷入不穩定的惡性循環。

本篇將邀請到林口長庚醫院中醫內兒科主治醫師許珮毓，與大家談談「經後調理」這檔事：

經後調理的最佳黃金期

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許珮毓醫師分享，一般女性的月經周期為28天，行經期約3到7天，因此經後調理的黃金時期為「停血排淨後至下一次排卵期前 」，舉例來說，若每月1號為月經第一天，那麼第8到12天便是經後調理的最佳時機。

經後調理的重要性

許多女生都曾經歷過經痛及其它經期所帶來的不適，於中醫的觀點中，其中一個原因便是「血虛」，所謂血虛並不是只有貧血的人才需要注意，平時臉色比較蒼白、沒血色，容易頭暈心悸，都有可能是血虛的表徵。

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如果在每一次月經結束之後，有特別留意調理，不僅對於血虛的症狀能夠得以改善，更有助於下一個周期的順暢。對於平常月經不順、內分泌紊亂或是高齡等不易懷孕的體質的婦女來說，做好經後調理，對於日後的備孕也是很有幫助喔！

經後調理的方法

1.中藥材

四物是普遍人知的經後調理藥材，由當歸、熟地、白芍及川芎四樣藥材組成，其中的當歸本就是常見的補血藥材，而白芍養血柔肝、熟地滋陰補血、養腎，再加上川芎行氣活血，屬於溫補的藥方，非常適合血虛的人。不過許珮毓醫師提醒，本身為燥熱體質的人，或是正處於感冒、發燒等身體發炎的病患，記得暫時不要服用比較好。另外，如果脾胃不好，消化功能弱，或容易腹瀉的人也要慎用。

另外坊間常見的中將湯，其實是出自日本的配方，有別於上述的四物，具有溫經散寒的效用。內含16種不同的藥材，中和了各式藥材的特性，有些能夠幫助活血化瘀，有些能夠清熱健脾，適合有經痛困擾或是月經周期不穩定的族群調理。

2.日常食材

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如果對於藥材比較抗拒，或是本身沒有太嚴重的經期困擾，則可以從日常食物攝取來作經後調養。如下列幾種含鐵量較高、可以補血的食材：

肉類：牛肉、羊肉等紅肉、排骨、豬肝

海鮮類：九孔、牡蠣

水果類：桑椹、葡萄、櫻桃

蔬菜類：菠菜、莧菜

除此之外，其它像是黑芝麻、桂圓、紅棗，都是很不錯的營養補充，同時也可以多攝取維生素C，促進鐵質吸收力。

3.按壓穴道

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許珮毓醫師也提供3個和女性經期有關的穴道，可於洗澡或是空閒時每天定期按壓，有助於緩解經期不適：

三陰交穴：腳踝內側最高處往上三吋，此處為肝、腎、脾經的交會處，具補血、活血的功用。

血海穴：大腿內側，此穴道有助於活血化瘀，經期中也能夠按壓，舒緩經痛不適。

關元穴：位於腹部中線，肚臍下三吋之處，可以暖宮、活絡氣血。

最後，許珮毓醫師提醒：「原則上，經期的各種疑難雜症，只要透過平常保養、飲食調整、留意作息，多半都可以獲得改善」，但因每個人的體質不同，若真的有疑慮的話，還是可以先至醫院看診，由醫師給予最正確的專業診斷唷！

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