4款適合春天的色調！海棠粉、檸檬黃　幫居家佈置換上浪漫粉嫩系

▲（圖／Pinterest）

最近天氣暖呼呼的，感覺春天的腳步近了，有一種一掃陰霾的希望感呀，喜愛居家佈置的你，也一起幫家裡換上新妝，準備迎接春神來臨吧！

春天讓人第一個聯想到的就是百花齊開，不論是種植花草，還是買束鮮花回家插瓶，都能替家中增添幾分朝氣，不過若是植物苦手，或是對花粉過敏的人也沒關係，本篇將會教你透過色系挑選，照樣營造出滿滿春意的生活空間唷：

1.海棠粉

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海棠粉有別於一般的桃紅，柔嫩的粉色帶點含蓄，猶如在春天中含苞待放的花朵，不張揚搶眼，卻讓人想捧在手心好好呵護。想像有一張這樣的床，是不是給人很放鬆的感覺呢？

平時不敢嘗試太過於粉紅色風格的你，這個春天不妨試試海棠粉來佈置房間，不論是主臥室、小孩房，還是衣物間都非常適合這個色調唷！

2.檸檬黃

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黃色是一個很特別的色彩，橘黃、芥黃給人平實的冬日暖陽感，但鵝黃與檸檬黃就相反有種活力、明亮的意象，很適合一年之始的春天！

與海棠粉不同的地方在於，檸檬黃彩度較高，比較不適合像是素色床單、整片牆面這種大面積呈現，除非你真的相當熱愛，不然選擇用單品點綴或是跳色擺飾，會是比較建議的方向。

3.松柏綠

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如果你是喜歡低調一點顏色的人，那麼可以參考沉穩的松柏綠，就像是紅花需要有綠葉襯托一樣，松柏綠既溫和又不會沒有存在感，不僅與黑、灰、白三色都能恰如其分地搭配，適合作為新手初試啼聲的居家色彩外，增添上述兩色的重點單品，也可以將整體空間畫龍點睛。

4. 蒼灰藍

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隨著春天的腳步，告別了冬日的冷肅，海洋的波濤洶湧也趨於平靜，最後的蒼灰藍就像是靜謐的大海，能使人的心情平穩，配上木製的家具和綠意植栽，就像是瞬間移動到了瀨戶內海美景飯店一樣舒心。

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其實想要打造空間的協調感並不難，只需要先選擇一個主色系，再利用不同的飽和濃度，就可以塑造出同色調又視覺舒服的居家空間。

一段時間改變一次居家佈置，並不是要你每換一次，就全部重新購買所有物品，而是可以善用需要經常替換的用品，或是好收納的小型家飾，如床單、枕頭套、浴簾、畫作、海報等，隨著心情、季節拿出來替換，再加上變化容易的油漆粉刷，便能給自己一個耳目一新的居住空間！

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