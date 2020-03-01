嘉義10間老宅美食！珍奶刨冰、草莓泡芙　小清新風格讓人想一直打卡

嘉義有好多老宅改建的甜點店、咖啡廳，小清新的風格讓人好想拜訪。除此之外還有各式高Cp值的特色美食，來嘉義必吃啊！

TOP10／喬義思CHOICE窯烤手作廚房

東區

在南部有很多連鎖的義式餐廳，歐式鄉村風格的裝潢，菜色多元豐富，餐點份量十足，適合多人聚餐。披薩、義大利麵、烤雞、肋排，每道都有一定水準，是吃過會想再回訪的餐廳。

▲（圖／美食客Joanna Huang提供）

TOP9／大盛居日韓食堂

西區

位於嘉義後火車站附近的日韓食堂，主要提供日式和韓式簡餐，有咖喱飯、醬燒飯、定食、鍋物等，餐點種類眾多。唐揚雞、炸豬排都鮮嫩多汁且真材實料地厚實，吃完整個大滿足！

▲（圖／美食客倩の貪吃日記提供）

TOP8／伴伴鬆餅

西區

超人氣的嘉義排隊老宅咖啡廳，藏身在巷子中，氣氛舒適清幽。來這裡必點舒芙蕾鬆餅！日系的鬆餅蓬鬆柔軟，有多種口味可以選擇，其中季節限定的草莓口味很多人推薦，搭配卡士達醬、鮮奶油和蜂蜜一起吃，真的是甜蜜又罪惡呀！

▲（圖／美食客shipenny提供）

TOP7／ 貓尾巴麵包店

東區

超人氣的排隊麵包店，每天早上出爐，晚來可是買不到。麵包、可頌、泡芙、甜點都是熱門品項，最搶手的就屬泡芙了，外皮金黃酥脆，咬開裡面會有滿滿的餡料，滑順香甜，而且口味選擇超多！

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP6／COMEHOME咖啡漫步

東區

日系小清新風的咖啡廳，除了提供甜點外，還有鹹食類的麵包湯品、燉菜料理、三明治等。從裝潢、餐點到器皿的選擇都可以感受到店家的用心和巧思。很多人都會點的野莓和檸檬淋醬生乳酪光從外觀看就超誘人，並且酸酸甜甜的滋味一點都不膩口。

▲（圖／美食客CHLOE提供）

TOP5／劉里長雞肉飯

東區

這家雞肉飯是連在地人也強力推薦的好滋味，大塊的火雞肉片份量給好給滿，口感吃起來軟嫩到不行。一口扒入淋了鹹香醬汁的米飯，再配上甜甜的酸菜、油蔥酥，實在是太美味啦！

▲（圖／美食客Leona提供）

TOP4／芋頭主義-芋薯甜品職人

西區

IG上很夯的打卡網美冰店，光看照片就知道他為什麼會那麼夯了。超夢幻的粉嫩紫薯雪花冰，口感綿密又入口即化，配上店家自製的芋圓、芋珍珠和芋泥，以及QQ的珍珠和小湯圓，一碗吃下來豐富又滿足！

▲（圖／美食客yiwen提供）

TOP3／你家隔壁

西區

清新木質大理石風的裝潢像是咖啡廳，但裡面主要販售刨冰和聖代。其中最夯的是「泰國鄰居的珍珠奶茶」刨冰，上頭一層柔順的奶霜，再淋上泰奶醬和Q軟波霸，香甜濃郁的滋味真的很泰！

▲（圖／美食客鍾宜玲提供）

TOP2／林聰明沙鍋魚頭

東區

砂鍋魚頭的味道吃起來像是帶有濃厚沙茶味並微微嗆辣的白菜滷，加入了豆皮、金針、豆腐、大白菜等多種料，魚肉的部分會先炸至金黃再加入湯中，吃起來肉質鮮嫩，很多人都一吃驚豔。

▲（圖／美食客Penny Lin提供）

TOP1／源興御香屋

西區

最夯的品項就是「葡萄柚綠茶」，酸酸甜甜的清爽滋味，擁有讓人一喝上癮的魔力，可以加上梅子，風味更佳。另外，這間店每次都大排長龍，不想排隊可以先打電話預訂，但其實店員手腳很快，現場排隊也不會排太久時間。

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。