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蝦子、生蠔多到放不下！全台9間超狂海鮮餐廳　保證讓你吃到痛風

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▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

海鮮控準備好了嗎？各式各樣的海鮮，保證讓你吃到痛風。

好滋味麵館

像一座小山的蛤蜊多到不行！雖然小小顆的但每顆都很新鮮，連帶湯頭也是濃濃的鮮味，但不會鮮到喝不下去，銅板價就吃得到！

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客貪吃提供）

顛倒餐廳AL REVÉS RESTAURANT

滿滿的蛤蜊像一朵盛開的花朵，將盤子鋪得滿滿滿，攪拌之後讓麵條吸飽蛤蜊的湯汁，整個海鮮味十足。

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿boo提供）

霸氣螃蟹海鮮粥

一上桌就是超大隻花蟹，一旁還有帆立貝、花枝、魚皮、赤嘴、蛤蜊、蝦子等等，配料超豐富，再加上蒜酥和蔥花調味，湯汁清甜順口。

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

阿美螃蟹粥

當日捕撈野生螃蟹！自己挑選、現場秤重計價，搭配米飯煮成螃蟹粥後，精華全部融在裡頭，吃起來非常鮮美，肉質彈牙。

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客がく提供）

ONLY創意料理

招牌就是這道龍蝦義大利麵，麵條吸附著龍蝦鹹鹹甜甜的湯汁，原先加入蒜頭和洋蔥拌炒的白醬在加入海鮮後，味道更是鮮甜不膩口。

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客美食吃漢酣酣提供）

水月軒鮮蝦美食

屏東有名的鮮蝦料理，以泰國蝦為主食，每隻泰國蝦幾乎都有蝦膏、蝦肉吃起來新鮮，鮮菇蝦鍋、鹽焗蝦、檸檬蝦、胡椒蝦都是必點！

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客77提供）

THE SHRIMP DADDY蝦老爹美食海鮮

來自美國加州道地吃法，將各種大份量的海鮮加入特調醬汁後上桌，滿滿的海鮮超澎派的，蛤仔和蝦及底，上面再放上帝王蟹腳和龍蝦，吃起來好過癮啦！

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yupei Hong提供）

海神弄局

主打生猛海鮮，各種新鮮吃得到！生食級天使紅蝦、跟手掌一樣大的生蠔、肥美多汁的蛤蜊、魚肉很多的鯛魚，平價燒烤太誘人！

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客tainan_valentine提供）

極鮮流精緻活海鮮涮涮鍋

紅蝦、草蝦、生蠔、蛤蜊、干貝、鯛魚片等海鮮上桌前都還活跳跳，吃起非常新鮮沒有腥味，並且口感扎實也很鮮甜。

▲海鮮控必吃。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客抹茶小妞嗜提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 海鮮, 好滋味麵館, 顛倒餐廳, 霸氣螃蟹海鮮粥, 阿美螃蟹粥, ONLY創意料理, 水月軒鮮蝦美食, 蝦老爹美食海鮮, 海神弄局, 極鮮流精緻活海鮮涮涮鍋
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