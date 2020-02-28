馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛「夢想花束限量版」登場

▲diptyque限量夢想花束系列將品牌6大經典花香調換上獨特插圖紙盒及彩色瓶身。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

深受資深香民及時尚人士喜愛的法國藝術香氛品牌diptyque，除了獨樹一幟的香氣調配，簡約又富有設計感的獨特透明瓶身也是其經典標誌，而近日diptyque特別與攝影師Bas Meeuws攜手推出「夢想花束限量系列」，將品牌6大經典花香調香氛透過鏡頭與數位科技打造出獨特花藝插圖的全新紙盒包裝，並換上相對應的馬卡龍粉嫩色瓶身，讓人一看就愛上。

▲攝影師Bas Meeuws透過鏡頭以「數位花藝」的方式打造每款香氛的「夢想花束」。（圖／品牌提供）



diptyque的花香調香氛素來獨樹一幟，其擅長憑藉卓爾不群的花卉組合與配搭，塑造最理想的天然氛圍，在突顯一種花卉香氣的基礎上展現調和之美。為了完美展現香氛作品與自然間奇妙之處，diptyque特別攜手攝影師Bas Meeuws合作，推出「Impossible Bouquets」夢想花束限量系列。

Bas Meeuws擅於將自己逐一拍攝的花朵作品融入創作中，通過數位方式巧妙組合呈現，他運用弗拉芒(Flemish)藝術繪畫的展現方式，同時以數位科技表達調香師的創作基調，將盛開期不同的花朵、草葉果實等以「數位花藝」的方式，組合成現實中不可能存在的「夢想花束」。

▲diptyque 夢想花束限量淡香水，杜桑/玫瑰之水/感官之水/影中之水/依蘭之水/奧利恩，各100ml，NT$4,280。



「夢想花束限量系列」透過Bas Meeuws的鏡頭將6款經典花香調香氛：Do Son(杜桑)、Eau Rose(玫瑰之水)、Eau des Sens(感官之水)、L’Ombre dans l’Eau(影中之水)、Eau Moheli(依蘭之水)及 Olene(奧利恩)的特殊花束影像呈現於外盒上，瓶身側邊更點綴上相對應的粉嫩色彩，獨特的設計概念和夢幻瓶身都讓人驚艷不已。

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▲diptyque 杜桑髮香噴霧，30ml，NT$1,780。（圖／記者張毓容攝）



先前一推出就大受好評的髮香噴霧，繼玫瑰之水之後，也將推出第二款香氣杜桑。同樣為diptyque經典香氣之一的杜桑髮香噴霧，以清新高雅的山茶花油提供秀髮滋養和保護並喚醒晚香玉香氣，令香味更加性感迷人。

▲diptyque更推出限時分享活動，凡收到明信片者皆可免費兌換隨身針管小香。（圖／記者張毓容攝）



diptyque更限時推出「好友分享活動」，即日起至3月底，凡於信義微風或台中新光三越形象櫃消費（不限金額），即可獲得「夢想花束限量系列」明信片，並可幫你寄送，收到此明信片者可憑明信片至diptyque免費兌換隨身針管小香及收納袋。

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