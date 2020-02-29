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滑手機成睡前例行公事？少玩IG有這5個優點：看清好友

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▲不滑ig的好處 。（圖／翻攝自ig）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@imhyoseop、@mi0___o

現代人的生活幾乎離不開Instagram，從一個單純與好友分享生活的平台，逐漸變成了「展示」、「塑造」一個人或一個形象的工具，且每天滑Instagram也成了一種「例行公事」，幾天不發動態還會內心不安。但其實我們真的這麼需要Instagram嗎？以下就來看看一些已脫離Instagram的人們分享斷開成癮症的好處：

＃節省時間

現在Instagram上有一項功能，在個人檔案點選右上角後，「你的動態」中會顯示每天使用Instagram應用程式的時間，你會看到你這一整週花了多少的時間在滑好友、網紅的動態，相信結果是會讓你震驚的，如果戒掉IG成癮症，當然也能把這大把的時間節省下來。

▲不滑ig的好處 。（圖／翻攝自ig）

＃減少被影響情緒

許多人都習慣在Instagram上抒發心情，這是每個人發言的權利、也是一種紓壓的方式沒錯，不過當你在Instagram上不斷接收到負面的情緒，難免也會被影響，跟著感到激動、憤怒與各種起伏。

＃減少羨慕與慾望

不管是好友或是你追蹤的網紅，大家都喜歡把光鮮亮麗的一面搬在檯面上，把他們當作一個擁有憧憬的生活的對象並不是一件壞事，但是在這其中也不斷累積著心裡的羨慕，以及想擁有同等物品的慾望，如果不這麼常接收這些訊息的話，這種想要卻得不到的失落感也能減少許多。

▲不滑ig的好處 。（圖／翻攝自ig）

＃幫助重新審視交友圈

當你不再頻繁使用Instagram，不再時時更新自己的近況，漸漸地你可能會發現身邊少了許多僅會寒暄的朋友，你不更新近況他們也懶得詢問，而最後則留下了少數幾個會主動關心你生活的好朋友，讓你看清哪些才是真正能交心的朋友。

＃不透過Instagram判斷一個人

現代人們很習慣用一個人Instagram的版面當作第一步的認識，也許能看到這個人的喜好、朋友類型，但這也並不代表這個人的全部，單從Instagram去下定論絕對是不夠的。少依賴Instagram才能改掉這個壞習慣，學會多從真實面對面的情境下去了解他人。

▲不滑ig的好處 。（圖／翻攝自ig）

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關鍵字：

生活, IG, Instagram, IG成癮
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