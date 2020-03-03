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《精靈寶可夢》百變怪化身戒指！薰衣草紫超浪漫　與櫻花、流星配著戴更Q

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@palnartpoc、palnartpoc-store.com、u-treasure-onlineshop.jp

《精靈寶可夢》裡面的百變怪很受歡迎，紫色不規則黏液狀外型，配上兩顆小眼睛和一條線的嘴巴，表情呆萌可愛，也被做成很多周邊商品。日本飾品品牌Palnart Poc就推出了一款百變怪戒指，超Q設計看了好想買，還可以搭配其他造型戒指一起戴。

▲百變怪戒指。（圖／翻攝自palnartpoc-store.com）

這款百變怪戒指是浪漫的薰衣草紫，仿造角色外型，把百變怪做成圓型，上方有微微凸出的不規則狀，戴在手上小巧可愛，不會很突兀。

▲百變怪戒指。（圖／翻攝自palnartpoc-store.com）

除了單獨戴，還能搭配其他戒指一起戴。有一款搭配金色手掌戒指的叫做「被抓住的百變怪」，另一款搭配粉紅櫻花的則叫做「賞花的百變怪」。

▲百變怪戒指。（圖／翻攝自palnartpoc-store.com）

百變怪與藍色果實、藍色小花戒指的組合也很甜美可愛，紫色和藍色放在一起很搭，變成浪漫的鄉村風。另外還有與金色星星戒指和蝸牛戒指搭配，這兩款看起來比較俏皮活潑。

▲百變怪戒指。（圖／翻攝自palnartpoc-store.com）

▲百變怪戒指。（圖／翻攝自palnartpoc-store.com）

有網友則把百變怪與這家飾品推出的另一款皮卡丘戒指搭配，兩隻寶可夢戴一起萌度加倍。百變怪戒指售價2,900日圓不含稅（約台幣795元）。

除了這家飾品，常跟寶可夢合作的日本飾品U-TREASURE，也再度推出新系列。這次是將皮卡丘同類型的電鼠類寶可夢湊一起，將皮卡丘、雷丘、皮丘…等角色的小頭串成項鍊裝飾，扣環則做成燈泡圖案，戴起來低調可愛。金色款售價55,000日圓（約台幣15,081元）、銀色款售價12,100日圓（約台幣3,318元），目前可先預購，預計五月下旬會正式發售。

▲百變怪戒指。（圖／翻攝自palnartpoc-store.com）

▲百變怪戒指。（圖／翻攝自palnartpoc-store.com）

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關鍵字：

精靈寶可夢, 寶可夢, 百變怪, 戒指, 飾品, pokemon
fashion.net

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