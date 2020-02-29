LIFE・經典／全台最大攝影展開展　新光三越集結台灣影像生命力

▲新光三越2020年國際攝影聯展在台北開展。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年已經邁入第14年的「新光三越國際攝影聯展」，即起至4／8在北中南巡迴展出，首站便在信義新天地A9 9樓展覽區，其藝術家與作品規模都是歷年最大，今年最大亮點辨識全數邀請台灣在地的影像藝術家，讓自家土地上的優秀創作者能透過展覽舞台，更貼近台灣民眾。

展覽規模達到400幅作品，展區也分為A區免費參觀與B區購票入場，A區展覽為「2020新光三越國際攝影大賽得獎作品展」、新光三越董事長吳東興攝影個展「意境」；B區年度邀請展，則以「影像藝術Photo Art TAIWAN 360°」為主題，邀請台灣各類型創作者共同展出。

▲《意境 – 吳東興攝影個展》。

吳東興攝影個展今年以「意境」為發想元素，集結去年至今年的攝影作品，足跡遍佈大稻埕河岸、九份、陽明山、士林官邸、台南黃金海岸等，以花朵、山景與海景為題材，闡述當下領略與感受的心境，每個畫面像是花上的露珠、變換的雲朵等，在時光裡僅是片刻，紀錄卻是永恆。

▲劇照攝影師郭政彰作品《戲感》。

在電視電影劇照與劇場劇照中分享戲感，在南極海上看見地球的美麗，在舞者身上感受到生命美麗的綻放。影像有多

種類型的區分，自己試圖在各種拍攝目與用途時將自身感受融入。

▲旅遊節目主持人劉傑中作品《中亞之心》。

中亞是亞洲的中心地帶，在緊湊的旅遊節目拍攝過程中，以隨身相機及手機記錄下中亞的浮光掠影，大興土木的清真寺整修工地，告示卻標註中文，還有街頭偶遇的人與動物，以及結婚遊行陣仗，呈現出中亞人民的文化以及生活哲學。

▲紀實攝影師康台生作品《影像。敘事》。

透過敘事表現手法，藉由景象交錯、對照、隱喻方式，來傳遞單純、直接或複雜的感情和印象，不純然意圖的紀實，以影像誘發記憶與情感，訴說生命的故事。

▲藝術人像攝影師章潔作品《中藥浴 Chinese Herbal Bath》。

從《Chinese Herbal Bath 中藥浴》系列出發，延伸到《Smothered in Motherland 浮生》與《Do Not Disturb 請勿打擾》，如同最初章潔在紐約讀書時，經過中國城被兒時市場記憶裡的草藥、食材、調味品觸動，回家開始創作把身體泡進租屋處的浴缸之中。進而鋪展到旅行路上的各地文化，投身其中，感受那些相同與不同，與最後留下的動容。

▲手機攝影師Erica Wu作品 《世界貓旅》。

記錄在世界各地旅途中遇到的可愛地陪 - 包和義大利、希臘、俄羅斯、日本、韓國、印尼、北京、香港和台灣等地的貓咪，在拍攝當下也盡可能帶入當地風景特色，創造世界貓旅地圖，版圖持續努力擴大中。

▲現代風景攝影師大景哥 (郭子揚）作品《Modern Fine Art Landscape photography》。

核心理念著重在自然地景與整體氛圍的掌握，如印尼的Bromo火山清晨時的色溫景緻、義大利阿爾卑斯山區著名的三尖峰，在多雲、詭譎的天氣條件搭配壯觀的山嶽景色，以及在台灣拍攝的山岳晨昏、海景晨昏、星空夜景、森林溪流等四大風景攝影場域作品。

｜新光三越巡迴展｜

2／27至3／11 台北信義新天地A9 9F

3／14至3／25 台中中港店10F

3／28至4／8 高雄左營店10F

※上述各店展覽最後一日僅開放至18:00。