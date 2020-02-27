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超簡單！「最美星二代」瑪格麗特庫利，優雅編髮揭密

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▲▼「最美星二代」優雅編髮揭密 。（圖／品牌提供）

▲瑪格莉特庫利有著一頭優雅黑髮，相當迷人。（圖／品牌提供、翻攝自IG/margaretqualley）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《從前，有個好萊塢》的瑪格莉特庫利，被稱作「最美新二代」，遺傳媽媽安蒂麥道威爾的優雅黑髮，戲內戲外盡是焦點，日前她頂著優雅髮辮出席奧斯卡掀話題，有請明星髮型師親授造型重點。

步入早春，快試試編髮展現優雅輕盈感，明星髮型設計師Blake Erik為瑪格莉特庫利，設計了美麗優雅的髮辮，簡單清爽造型，一掃黑髮沉重印象。

Blake Erik分享: 「在擦乾後的頭髮上，我使用了賦活重生修護精華油和豐盈澎澎髮噴霧。接著將頭髮從頭到尾全部吹乾，之後將頭髮分成三個區塊，第一部分是從耳朵到耳朵的水平方向設計，將前半部的頭髮分為兩半。

將頭髮前的兩個部分編在一起，但方向相反，兩端朝下，背面則是自然鬆散的編髮，從這裡將頭髮固定在適當的地方，然後把剩下的幾根頭髮塞進後面的辮子，最後將所有剩下的頭髮自然鬆散的全部塞入編髮中。

▲▼「最美星二代」優雅編髮揭密 。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 豐盈澎澎髮噴霧，150ml，2,700元。

運用植物的活性滋養修護秀髮，一次做好造型與保養。

▲▼「最美星二代」優雅編髮揭密 。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重生修護精華油，100ml，3,000元。

結合百香果乳木果、棉花籽及辣木油，提升髮絲保護力，為秀髮打造亮澤滋養光膜。

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關鍵字：

春季, 編髮, 女星, 髮型, 優雅髮辮
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