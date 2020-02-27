巴黎時裝周／KENZO新總監首秀打造「繪畫風虎頭T」　3連式腰包超吸睛

▲KENZO 2020秋冬時裝秀是新任創意總監Felipe Oliveira Baptista上任首秀，品牌新風貌和經典虎頭T有何變化備受關注。

記者張毓容／台北報導 圖／路透社、美聯社

雖然今年秋冬時裝周碰上新冠肺炎（COVID-19）疫情攪局，但身為四大城市壓軸的巴黎依舊有著許多亮點，像是曾以一件虎頭T席捲時尚圈的KENZO，今年迎來品牌創立50週年，更是新任創意總監Felipe Oliveira Baptista接任KENZO後的首場大秀，甚至在時裝周前就先換上全新LOGO，掀起一波熱議，讓人對KENZO 2020秋冬秀期待不已。

▲開秀前一天Felipe Oliveira Baptist就以親筆手寫訊息透露本次時裝秀主題，以透明帳篷打造的獨特秀場也獲得關注。（圖／翻攝IG@kenzo）



在開秀前一天，官方IG就放上新創意總監Felipe Oliveira Baptist的親筆手寫訊息，透露本次時裝秀的主題為「Going Places」，要帶領大家踏上一段屬於KENZO的時尚新旅程，而於台北時間今（27）日凌晨完美落幕的2020秋冬大秀，也讓人見識到Baptista掌舵下的新風格KENZO，果然沒讓人失望！

▲新風貌的KENZO有著獨特剪裁和流線設計，無論是純色造型或印花look都備受好評。



在以透明帳篷打造，如巨大水管交錯又像科幻電影裡神秘通道的秀場，KENZO一開場接連幾套無印花純色look就運用獨特剪裁和流暢線條設計的長袍、連身衣襟、帽飾，打造出旅行者的灑脫奔放氣息，到中段開始陸續出現的各種迷彩、印花長袍和風衣層次造型，行走之間呈現的流動線條也極富動感，完美詮釋出遊牧精神與自由意象。

▲KENZO最經典的虎頭T被以手繪線條、油畫、版畫拼貼等手法重新詮釋。



而身為KENZO最經典標誌的虎頭T在Baptist的巧手下也以全新形象現身。以往潮流感十足的休閒刺繡風改以各種藝術繪畫風格重新演繹，有手繪線條、油畫風、版畫拼貼等各種手法，更有文藝格調。

▲3連皮革腰包獲得許多網友好評，預計將掀起一波熱潮。



除了服裝備受注目外，此次秀上多次出現的皮革腰包也不能錯過。由小漸大的3連式皮革腰包，有著現代工業風，造型感十足，搭配素色衣衫也能瞬間點亮造型，俐落又帥氣，引起眾多網友、粉絲關注，絕對是下一個爆紅單品。

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