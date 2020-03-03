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説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋上的蝴蝶結　其實來自42年前的這雙鞋

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▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

義大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo 推出了全新的「VIVA」女鞋系列，此系列首次於2020春夏時裝周時亮相，以大型蝴蝶結搭配尖頭平底鞋的設計貫穿秀場。而除了今年的VIVA，包括2005年的Carla以及2008年Varina系列，其實全都是源自於西元1978年，由Fiamma Ferragamo（Salvatore Ferragamo先生已故大女兒）所製作的第一雙「VARA」經典鞋款演變而來。

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

Salvatore Ferragamo 於2020春夏系列中重新詮釋了品牌經典的蝴蝶結造型鞋款，推出全新「VIVA」系列，以放大的蝴蝶結搭配尖頭平底鞋，蝴蝶結較先前的款式輪廓更為鮮明，採用皮革、牛仔布或亞麻帆布等與鞋面相同的材質打造，此次鞋面則以霧面山羊皮革為主，散發內斂微霧光。

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲VIVA山羊皮尖頭蝴蝶結鞋，NT＄25,900。

不過其實許多人不知道的是，此次推出的VIVA新系列鞋款，包括2005年的「Carla」與2008年的「Varina」系列，全都是源自於同一雙始祖女鞋重新塑造而成，也就是誕生於1978年的「VARA」經典女鞋，以下我們就來看看Ferragamo經典鞋款的演進歷史。

VARA鞋款是由Fiamma Ferragamo （Salvatore Ferragamo先生已故大女兒），以18世紀宮廷僅剩的2架織布機所織出來的粗羅綢為其材質所設計出的蝴蝶結鞋款。在鞋面上飾有以羅緞製成的蝴蝶結，其中嵌有刻著「Ferragamo」字樣的金屬銘牌，鞋面和鞋尖均成圓弧狀，成為Ferragamo獨一無二的代表經典鞋款。

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Fiamma Ferragamo女士與第一雙VARA經典鞋款（3公分）。

2005年秋冬開始，Ferragamo 便以VARA為藍圖，將鞋跟由寬改細，並且將高度拉長為4公分及8公分，取名為「Carla」女鞋，自此之後Carla也成為Ferragamo繼VARA之後，時下女性每季不可或缺的精品鞋款之一。

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Carla 經典女鞋 （4公分／8公分）。

而到了2008年，適逢經典VARA鞋款誕生的30週年，Ferragamo將其與芭蕾舞鞋的概念結合，創作出名為「Varina」的亮麗新鞋款，再一次席捲時尚圈，帶來一股新的Varina風潮。

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Varina女鞋（1公分）。

時間很快的過去，42年後來到了2020，如今的品牌創意總監Paul Andrew 再次賦予經典全新面貌：「能夠有機會設計新一代的Ferragamo鞋履，我們非常榮幸，並十分珍視這次機會。我們深知每一代新產品都應當別具個性、與時俱進，更應當延續經典、傳承榮耀。因此，我們重塑了Ferragamo標誌性鞋款Vara的羅緞蝴蝶結，並為其賦予了新穎而摩登的設計。」想必2020「VIVA」系列鞋款又將會頻繁出現在大家眼前。

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo VIVA鞋歷史源頭。（圖／品牌提供）

▲國內外許多藝人一直以來都相當鍾愛Ferragamo的經典鞋款。

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關鍵字：

Ferragamo, 說流行, VIVA, VARA
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