巴黎時裝周／Chloé化身都市裡的吉普賽女郎　多材質領飾、垂墜耳環成焦點

▲Chloé本季時裝秀利用各種細節將取自男裝的靈感化為飄逸輕柔的女性樣貌。（圖／翻攝IG＠chloe、CFP）



記者張毓容／台北報導

四大時裝周最後壓軸的巴黎時裝周正如火如荼進行中，以優雅風韻深受女性喜愛的Chloé秋冬大秀也於台北時間27日晚間登場，創意總監Natacha Ramsay-Levi邀來3位當代女性藝術家，透過畫作、雕塑與詩詞搭配服裝秀，打破男女裝傳統界線，描畫出多樣化的女性世界相貌，不僅有柔美的田園詩意，更多了自信獨立的摩登氣息。

2020秋冬時裝秀是創意總監Natacha Ramsay-Levi入主Chloé的第6個系列，Ramsay-Levi將畫家Rita Ackermann的圖案作品直接運用在服裝與配件上，藉由這些女性插畫圖像呈現出心目中的摩登女性魅力，伴隨著英國傳奇女伶Marianne Faithful朗讀經典詩詞的聲音，模特兒踏上裝飾著法國藝術家Marion Verboom鍍金圖騰雕塑作品的秀場，展現Chloé獨有的法式優雅風韻。

▲珠飾領片、蕾絲、十字繡等融入由男裝變化而來的襯衫、狩獵外套，讓男裝女穿毫無違和感，更有優雅風韻。（圖／CFP、翻攝IG＠chloe）



擅長在摩登幹練與優雅柔美中取得極佳平衡的Ramsay-Levi，本季從男裝衣櫃中擷取不同符號靈感，透過石南、沙丘、淺褐、栗色、沙塵藍與焦糖紅等溫柔中性色調及精緻手工工藝細節加以解構，呈現出飄逸輕柔的女性魅力。

像是珠光的變形蟲、珠飾領片到十字繡、英倫蕾絲等細節注入由男裝變化而來的襯衫、狩獵外套、寬版丹寧和鬆垮飄逸套裝；以精緻腰帶環繞Aran傳統編織花紋與格紋針織洋裝、法蘭絨羊駝外套及圓角領上衣搭配的卡邦外套，或是以新藝術風格花瓣取代變形蟲與波點圖案的洋裝，都讓浪漫田園情懷隱約有著都市女孩的摩登氣息，就像是都市裡的吉普賽女郎，優雅、柔美又獨立自信。

▲各種材質精緻領飾、浮誇垂墜耳環到圖像提包都超吸睛。（圖／翻攝IG＠chloe）

而本季飾品配件部分也同樣吸睛，點綴在頸部的瑪瑙串珠、葉片與樹枝化為金屬垂墜耳環，纏繞於手腕的琺瑯、樹脂手鐲；或是首度亮相的雙環扣Franne小斜背包搭配Fredy托特包，疊根鞋帶式靴款及飾以流蘇與花紋設計的修道士綁帶鞋款等都是畫龍點睛的關鍵。

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