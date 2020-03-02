日本男生揭露：決定女生「第一印象」的因素TOP5

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@taeyeon_ss、@nyanchan22、@shioritakesue

當男女初次見面時，「第一印象」將會成為影響兩人往後相處情形的重要因素之一，就算無法看出是否能與對方發展為男女朋友，但至少也能判斷雙方是否能成為合拍的朋友。接下來我們就來看看，在日本Onet的一項調查訪問中，揭露了20～34歲的男性，認為決定第一印象的要素有哪些：

TOP1：顏值

毫不意外的，日本男性們大部分也是以視覺動物為主，初次見面時當然還是先看「臉」，但顏值也並不代表了第一印象的全部，以下幾點也是調查中所佔比例相當重要的因素。

TOP2：外型

外型包括身高、體重，整體的比例、身形等特徵，有些男生喜歡骨感、瘦小類型，有些男生則對肉肉女孩毫無抵抗力，尤其是身高方面是否能般配也是男生們考慮的要點之一。

TOP3：說話方式、內容

在調查中也顯示了，有將近七成的男性認為外貌不是唯一要點，甚至認為性格比外貌更重要，其中，從說話方式與談話內容，最能夠觀察到一個人的內涵與個性，與自己是否能投機的關鍵，也是從談話開始，且一個女生的氣質，也能輕易從談吐細節中看出。

TOP4：儀容整潔

此外，儀容的整潔度也是在第一次見面時就全部看在眼底的，服裝是否整齊、乾淨，頭髮是否看起來很多天沒洗，或是包包、鞋子是否髒破不堪，從這些小細節，就能看出一些生活習慣上的端倪。

TOP5：臉部表情、身體語言

而在第一次見面的場合中，不論是單獨約會還是好友們的聚會上，臉部表情還有肢體語言都會洩露出一個人的性格，是否愛笑、是否排斥與人的肢體接觸等等，都是判斷一個人好不好親近最直接的證據。

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