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巴黎時裝周／LOEWE燈籠袖、陶瓷包翻玩古典　CELINE華麗搖滾風男女通吃

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▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

壓軸登場的巴黎時裝周，時序進行到一半，精彩程度絲毫不減。上一季以新設計Balloon Bag引發熱議話題的百年大牌LOEWE又有新招！2020秋冬系列找來陶瓷藝術家合作，將陶瓷工藝結合服裝、包款，加上寬闊又流暢的服裝線條輪廓，以現代視角重新演繹優雅古典氣息；而另一焦點大牌CELINE則是端出111套性別界線模糊的華麗秀服，將搖滾色彩與70年代華麗風格完美融合，獻上HEDI SIMANE上任後的首場男女裝合併大秀。

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

自從Jonathan Anderson上任LOEWE創意總監後，這個超過百年的西班牙奢侈品牌更多了不少與藝術文化的交流，打造出滿載藝術格調的現代化時尚風格。而本次2020秋冬女裝系列，從西班牙影像的簡檢樸素與華麗張揚汲取靈感，構思誇張的形態，表現高貴莊嚴與粗悍的對比；此外，更找來日本陶藝家桑田卓郎（Takuro Kuwata），將其帶有解構風格的陶藝設計嵌於連身裙及Flamenco索繩手袋，呈現出獨特的優雅藝術氣息。

Jonathan Anderson以極端的服裝線條比例搭配寬闊垂墜的剪裁，再運用材質碰撞，拼貼出帶有衝突美感的現代化古典風，像是寬闊比例的燈籠袖、有著流暢線條的豐盈大褶裙、強韌棉布與提花織絲綢、貫穿全系列的細緻皺摺、抬升頸線的高領口和浮誇搶眼的羽毛頭飾等，讓華麗貴氣與實用功能達到完美平衡。

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風。（圖／品牌提供）

除了服裝，就連飾品配件也很有戲，像是有珠石鞋夾點綴的跟鞋及運動鞋、絨布材質拼接小牛皮的Hammock手挽袋，最不能錯過的莫過於鑲有陶瓷設計的Flamenco索繩手袋。

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風。（圖／品牌提供）

秀前就在官方IG上發鋪七彩炫麗的石英稜鏡，揭開本次2020秋冬時裝秀序幕的CELINE，則於台北時間29日凌晨在巴黎榮軍院登場。這是HEDI SIMANE入主後首次將男女裝合併發布，端出的111套華麗秀服不僅延續HEDI極有辨識度的窄版緊身剪裁，且讓男女模特兒都噴上CELINE高級訂製香水「爬行動物 (REPTILE) 」，搖滾華麗之餘，更讓男裝女裝幾乎達到通用，完美建構出更加立體的中性風格。

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

延續對70年代巴黎資產階級布爾喬亞女性著裝的熱情探索，從2019秋冬知性優雅，到2020春夏度假愜意，再到本季，HEDI在延續其經典搖滾風格的同時，更融入品牌復古懷舊的風貌，以精準的剪裁和銳利線條，打造出2020秋冬的搖滾硬核派布爾喬亞女郎。

像是古典風格的蝴蝶領荷葉邊襯衫、盧勒克斯(LUREX)金屬細絲光澤的連身裙、精緻考究的華麗刺繡洋裝、天鵝絨獵裝外套、格紋西裝五分褲、燈芯絨長褲與短裙，搭配黑色寬檐圓頂禮帽、石英水晶珠寶配飾、厚底防水台涼鞋與麂皮長靴等華麗搶眼配件，就構成了CELINE新一季的秋冬時髦樣貌。

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE燈籠袖翻玩古典　CELINE華麗搖滾風 。（圖／品牌提供）

男裝則力基於搖滾嬉皮的精神，注入新浪漫主義的血液，纖瘦陰柔的男模們身穿古典風格的蝴蝶領荷葉邊絲質襯衫，外搭成套式西裝、訂製刺繡獵裝外套、窄身皮衣、天鵝絨西裝外套與天鵝絨喇叭長褲、皮褲或是牛仔褲，配戴復古印花絲巾、石英水晶珠寶配飾、黑色寬檐圓頂禮帽與軍帽，形塑 CELINE 男裝桀驁不遜的搖滾青年文化。

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時裝周, 巴黎時裝周, 2020, 2020秋冬, 秋冬時裝周, 2020 FW, CELINE, LOEWE
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