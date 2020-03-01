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巴黎時裝周／愛馬仕賞玩經典　純色意義非凡　高領上有包包扣環

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▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

記者蔡惠如／綜合報導

經典元素似乎是HERMES（愛馬仕）的拿手好戲，在極簡的線條與剪裁下，愛馬仕2020秋冬巴黎時裝週再把「色彩」簡化，打開純粹主義的大門，即便如此秀場上仍呈現出變化萬千的風采，舞台上一根根簡單呈現色彩的圓柱，概念原來來自馬術障礙賽事中的欄杆，不但連結品牌來源的歷史，從官方IG上的寫Olympic alluare字樣，也能意會出與奧運連結的意味。

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

與馬術連結的舞台設計，大衣和斗篷便是主力，大面積的單色呈現，點綴高領內搭、皮褲與長裙，亦或是柵欄般簡單線條的圖騰畫龍點睛，都與經典跟實用元素相互輝映，似乎在宣告極簡並非了無生氣，也呈現品牌一貫的設計形象。

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

然而高領設計的領口上，還有特別的趣味巧思，衣領上隱藏式開口的設計，可讓絲巾固定且交錯穿出洞口，不但別具新意，在造型上的搭配也更加靈活，此外還有旗下著名包款凱莉包、鉑金包使用的鎖扣，也以同樣方式呈現在服裝上，無疑也是最高竿的品牌識別。

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

包款方面，本季雖然未見Birkin柏金包、Kelly凱莉包、又或是Lindy林迪包等知名包款，但新款的手包也同樣引人入勝，扁扁身型的六角形包，呈現出率性自我的風格，簡單的線條也能與厚重的大衣斗篷取得視覺平衡，另一款馬鐙形金屬釦的背包的極簡身形不但百搭，可背可提，即便用手抓著肩帶也很帥氣，承襲品牌經典耐看的精神。

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

▲HERMES 2020秋冬巴黎時裝周。（圖／品牌提供、翻攝HERMES 官方ＩＧ）

關鍵字：

巴黎時裝周, 愛馬仕, HERMES
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