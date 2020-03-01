美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

▲總是精修臉部瑕疵的美妝大牌，開始重視不修圖的素顏之美。（圖／翻攝自IG/skii）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

修圖早已是全民運動，不管真實與否，濾鏡美化後的照片，看了也心情也舒爽。而這個「美化」手續早就大量運用在美妝的廣各式告中，美麗的肌膚總讓人分不清真假，讓消費者無所適從。日前美國保養品牌OLAY正式發起「廣告不修圖運動」，震驚美妝圈。

▲左下標示的Logo是給消費者「不修圖」的承諾。（圖／翻攝自OLAY官網）

美國保養品牌OLAY即將啟動「Zero Skin Retouching」計畫，宣布自2021年起，所有的廣告都再也不經過修圖。目前官網上顯示的「Olay Skin Promise」Logo，說明著只要未來照片看到有這個圖示，就代表廣告照片未經修圖。























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Busy Philipps（@busyphilipps）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 上午 8:11 張貼



OLAY更邀請眾多女星共襄盛舉，其中參與不修圖計畫的女星Busy Philipps表示：「身為兩個女兒的媽，我不迴避自己的缺點，作為女性顧客，我們都渴望作為真實自己而感到自信，我很欣賞OLAY這個決定。」

▲SKII的「我行我素」概念，走在很前面。（圖／品牌提供）

無獨有偶，素顏也美的的概念，SK-II也曾在2018年提出「我行我素」素顏行銷，請來6大國際女星不上妝入鏡，大膽肯定素顏的美麗。

其中包括超殺女Chloe、春夏、松岡茉優、有村架純、倪妮、湯唯，由著名攝影師掌鏡，當時蔚為討論話題。SK-II全球執行長Sandeep Seth表示：「我們很開心能與這六位名人一起合作，也希望她們與青春露攜手走過的真實旅程，能鼓舞世界上更多女性，擁抱她們素顏之美。」

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