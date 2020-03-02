fb ig video ETtoday search mobile

數百頂貴族冠冕模型坐鎮　Chaumet巴黎總店重新開幕

> >

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet位於巴黎芳登廣場的總店歷經一年整修，重新開幕。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet位於巴黎芳登廣場（Place Vendôme）12號的總店，歷經一年的裝潢重新開幕，為240周年慶揭開序幕，設計概念如同一所巴黎私人宅邸，除了規劃展示當代作品的空間、高級珠寶工坊、空中花園，還包括被列為歷史古蹟的GRAND SALONS大沙龍，特別是位於2樓的蕭邦展廳意義非凡，鋼琴家蕭邦曾在此譜寫了他的最後一首馬祖卡舞曲。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲被列為古蹟的蕭邦展廳，鋼琴家蕭邦曾在此譜寫他的最後一首馬祖卡舞曲。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲冠冕展廳展出數百頂鎳鐵模型的冠冕。

Chaumet於1812年入駐芳登廣場，最初地址是麗池酒店現址的15號，隨後遷移至今日的12號，240年豐富歷史從總店的冠冕展廳能深刻體會，因為牆上陳列數百件鎳鐵冠冕模型，都是品牌歷來獨一無二的創作。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲靈感源自巴黎大皇宮的琉璃屋頂的ORIANE 18K金戒指（左），代表日本的SAKURA 18K玫瑰金與黑玉戒指。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲象徵中東的SHÉHÉRAZADE 18K金青金石戒指（左），以中國建築為靈感的 QIANLONG 18K玫瑰金鑲嵌7.89克拉橢圓形切割粉紅碧璽戒指。

為慶祝總店嶄新開幕，Chaumet推出限量TRÉSORS D’AILLEURS 系列，這種建築造型的戒指於16世紀問世，當時未婚夫將有如房子的戒指送給未婚妻，象徵守護與忠誠，今日品牌重現，以巴黎大皇宮、日本、中國與中東代表性建築為主題，結合漆藝與寶石鑲嵌，相當精巧；另一新系列Légende medallions則以浮雕或凹雕的雙面圓形吊墜，呈現品牌經典元素，例如百合花與蝴蝶、冠冕或芳登廣場圖案。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Medallions Place Vendôme 18K玫瑰金吊墜鑲嵌珍珠母貝，一面是芳登廣場圖案，另一面是品牌字首Ｃ裝飾。

位於芳登廣場26號的Boucheron總店，去年也經歷翻修，展現充滿藝術與奢華氣息的品牌之家；對於所在的芳登廣場更有濃烈情感，從高級珠寶到近日發表的Liseré系列鑽石項鍊，都以獨特的八角造型創作。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron以芳登廣場為主題的Liseré系列鑽石項鍊，202,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）
▲Boucheron總店2樓布置成雅致公寓。

關鍵字：

Chaumet, Boucheron, 芳登廣場
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

Dappei／8款超好用的省荷包美妝品　讓你的口罩妝更好看 5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱 滑手機成睡前例行公事？少玩IG有這5個優點：看清好友 別再浪費妳手上的精華液！5種超實際用法一次學會 別企圖討好每個人！避開「5個思維」，你會活得更快樂 奧斯塔羅12星座一周運勢0302-0308　雙魚老闆發大財、獅子願望實現高 跑步減肥會粗腿？掌握5關鍵跑出細長美腿　不怕有蘿蔔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面