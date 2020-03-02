數百頂貴族冠冕模型坐鎮　Chaumet巴黎總店重新開幕

▲Chaumet位於巴黎芳登廣場的總店歷經一年整修，重新開幕。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet位於巴黎芳登廣場（Place Vendôme）12號的總店，歷經一年的裝潢重新開幕，為240周年慶揭開序幕，設計概念如同一所巴黎私人宅邸，除了規劃展示當代作品的空間、高級珠寶工坊、空中花園，還包括被列為歷史古蹟的GRAND SALONS大沙龍，特別是位於2樓的蕭邦展廳意義非凡，鋼琴家蕭邦曾在此譜寫了他的最後一首馬祖卡舞曲。



▲被列為古蹟的蕭邦展廳，鋼琴家蕭邦曾在此譜寫他的最後一首馬祖卡舞曲。



▲冠冕展廳展出數百頂鎳鐵模型的冠冕。



Chaumet於1812年入駐芳登廣場，最初地址是麗池酒店現址的15號，隨後遷移至今日的12號，240年豐富歷史從總店的冠冕展廳能深刻體會，因為牆上陳列數百件鎳鐵冠冕模型，都是品牌歷來獨一無二的創作。

▲靈感源自巴黎大皇宮的琉璃屋頂的ORIANE 18K金戒指（左），代表日本的SAKURA 18K玫瑰金與黑玉戒指。



▲象徵中東的SHÉHÉRAZADE 18K金青金石戒指（左），以中國建築為靈感的 QIANLONG 18K玫瑰金鑲嵌7.89克拉橢圓形切割粉紅碧璽戒指。



為慶祝總店嶄新開幕，Chaumet推出限量TRÉSORS D’AILLEURS 系列，這種建築造型的戒指於16世紀問世，當時未婚夫將有如房子的戒指送給未婚妻，象徵守護與忠誠，今日品牌重現，以巴黎大皇宮、日本、中國與中東代表性建築為主題，結合漆藝與寶石鑲嵌，相當精巧；另一新系列Légende medallions則以浮雕或凹雕的雙面圓形吊墜，呈現品牌經典元素，例如百合花與蝴蝶、冠冕或芳登廣場圖案。

▲Chaumet Medallions Place Vendôme 18K玫瑰金吊墜鑲嵌珍珠母貝，一面是芳登廣場圖案，另一面是品牌字首Ｃ裝飾。

位於芳登廣場26號的Boucheron總店，去年也經歷翻修，展現充滿藝術與奢華氣息的品牌之家；對於所在的芳登廣場更有濃烈情感，從高級珠寶到近日發表的Liseré系列鑽石項鍊，都以獨特的八角造型創作。

▲Boucheron以芳登廣場為主題的Liseré系列鑽石項鍊，202,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）



▲Boucheron總店2樓布置成雅致公寓。