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劉真來不及陪女兒長大　曾為她忍購物慾，卻無法為她穿上珍藏的美鞋

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▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）

▲劉真升格當媽媽後，買精品、珠寶的預算都留給女兒了。（圖／蕭邦提供）

記者陳雅韻／台北報導

劉真昨（3/22）不幸離世，享年44歲，身後留下4歲稚女霓霓。熱愛時尚的她曾表示：「當媽媽後買東西的比例大概女兒8，老公退到1，我自己也差不多1，買東西前會想更清楚、只買保值品。」這是處處為女兒著想的劉真，遺憾的是她來不及看見女兒長大、穿上她一雙雙漂亮的鞋子。

▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）

▲劉真熱衷母女穿搭，常與女兒霓霓一起穿母女裝。（圖／翻攝serenachenliu IG，以下同）

▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）

▲劉真愛鞋成癡，多次在節目秀珍藏。

劉真是演藝圈著名的鞋癡，對於充滿女人味、bling bling設計的鞋款毫無招架之力，曾透露維持300至400雙名鞋，瘋狂時同一款不同色會全打包，光是義大利精品鞋RENE CAOVILLA就佔了一整面牆。最後一次見到她，也是在RENE CAOVILLA的活動上，當天林志玲爸爸林繁男現身，意外搶走她的風頭，但她毫不介意，依然掛著甜笑向媒體一一介紹鞋款，善盡嘉賓職責，這是敬業大器的劉真。

▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）

▲劉真拎著愛馬仕買菜，每周總會在超市同一處留影。

粉絲一定好奇，為何劉真總在超市的同一處留影？原來每周一跳舞課結束後，是她的買菜時間，她總拎著心愛的愛馬仕（Hermes）、Dior、香奈兒（CHANEL）等精品包，到超市採購一周所需的食物，並選在飲料道留影，她透露：「因為光比較好，拍起來比較美嘛！」這是愛美成性的劉真。

▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）

▲劉真也收藏不少墨鏡，Linda Farrow便是她的心頭好。

精品鞋、名牌包外，墨鏡也是劉真不可少的配件，收藏Linda Farrow、MYKITA等知名品牌墨鏡；而她私下最愛粉紅色，曾亮出清一色都是粉紅的Franck Muller鑽錶、香奈兒包、LV圍巾與墨鏡等，甜美色系完全反映她的性格，問及老公辛隆是否對她買精品有意見？她曾說：「結婚前他已經有體認了。」這是備受寵愛、也深愛另一半的劉真，而這一切美好，永遠存在她的家人、朋友與粉絲的心中了。

▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）

▲▼ 劉真 。（圖／翻攝serenachenliuIG）

▲私下是粉紅控的劉真，Franck Muller鑽錶、香奈兒包、LV圍巾與墨鏡都是粉紅色。

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劉真
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