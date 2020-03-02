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不能吃的飯糰也能端出來？日清新品讓人滿頭問號，原來有超貼心2大妙用

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編輯／Emily　圖／翻攝自nissinsoup-onigiri.jp、foodishstore.jp

日本的日清食品經常推出許多好吃產品，這次居然要推出飯糰？仔細一看才發現，這款飯糰不能吃，只是個放置用的擺飾！會想要設計這個飯糰小物，是因為減肥的時候，只吃少少的食物，難免引來周遭人的關切，這時擺了個飯糰，就能避免尷尬麻煩，可以說是有創意又貼心。

▲放置用飯糰。（圖／翻攝自nissinsoup-onigiri.jp）

說到日清食品，大家最先想到的就是泡麵，但除了麵類，他們也有針對要減肥瘦身的人，推出以豆腐為原料的食品。純豆腐湯系列降低碳水化合物和熱量，吃起來輕鬆沒負擔，特別受到年輕女性歡迎。

▲放置用飯糰。（圖／翻攝自nissinsoup-onigiri.jp）

但吃少少的食物，常會被旁邊的人問「吃這樣夠嗎？」，不斷解釋難免感到尷尬和麻煩，此時有了這款「放置用飯糰」，問題就迎刃而解啦！而且減肥時有個飯糰擺桌上，雖然只是用眼看，卻莫名的有飽足感。

▲放置用飯糰。（圖／翻攝自nissinsoup-onigiri.jp）

▲放置用飯糰。（圖／翻攝自nissinsoup-onigiri.jp）

不過「放置用飯糰」只有透過抽獎才能擁有，如果想要別的飯糰小物，也可以看看日本食物模型foodishstore推出的飯糰造型雜貨。白白的米飯加上黑黑的海苔，飽滿的三角模樣看起來超逼真，飯糰磁鐵擺在桌上充當「放置用飯糰」好像也可以，髮飾綁在頭上則非常可愛。

▲放置用飯糰。（圖／翻攝自nissinsoup-onigiri.jp）

▲放置用飯糰。（圖／翻攝自nissinsoup-onigiri.jp）

▲飯糰磁鐵、髮飾售價980日圓（約台幣270元）。

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關鍵字：

飯糰, 日本, 日清, 雜貨, 小物
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