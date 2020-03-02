吳卓源倫敦行冒低溫做「超瘋狂的事」　霸氣放話下次穿透視旗袍

▲詹朴邀請吳卓源現身倫敦大秀， 本季以「雲的製造所」為靈感，兩人現場訴說倫敦奇遇記。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

倫敦時裝周剛剛結束，歌手Julia 吳卓源為台灣設計師詹朴獻出寶貴的海外看秀初體驗，同時也是她第一次來到倫敦，APUJAN 本季以「雲的製造所」為靈感，兩人也在異地上演一場奇遇記，讓吳卓源大呼：「我做過最瘋狂的事情就是這麼冷的天氣穿這麼少拍照」！

▲吳卓源海外首次看秀就獻給APUJAN 詹朴 2020秋冬倫敦時裝秀，（依序）色塊塗鴉針織上衣 NT$ 12,500；短褲NT$ 13,500 ；恐龍與星空針織緹花白領上衣 NT$ 12,500。（圖／品牌提供）

APUJAN 詹朴 2020秋冬倫敦時裝秀請到吳卓源來一場奇幻體驗，吳卓源提到：「之前從未想過會走進秀場看秀。」這不僅是她首次海外看秀，也是第一次來到倫敦，面臨當地天氣下探五度以下，吳卓源只穿著針織短褲搭配色塊塗鴉上衣，不禁讓她大嘆：「我覺得穿那麼少在這麼冷的天拍照就是最瘋狂的事情！」

▲詹朴與吳卓源在倫敦上演奇遇記， 吳卓源自認在低溫拍照是最瘋狂舉動。（圖／品牌提供）

然而對於詹朴而言每一次倫敦辦秀都是挑戰：「倫敦變化很大，氣候、交通都不穩定，所以在執行秀的時候都要安排許多備案，每一次都要拆解入場或是後台動線，有些老建築會有很繁複的建築限制需要花心思安排。」詹朴更在同樣的故事脈絡之下找到了此次「雲的製造所」靈感，這點就與吳卓源的音樂創作人身份很相似，吳卓源認為：「我像是在音樂上說故事，秀後也會嘗試在自己的創作或是現場表演上加入更多好玩的東西。」

被問及如果兩人身份對調，吳卓源成為一名設計師會是怎麼樣的體驗？詹朴打趣搶答：「我想她的創作會有很多短褲，也會有帶有原本的oversized風格，圖騰可能注入音樂符號以及對於時間的想像。」不過吳卓源偏讓人猜不透：「我不想說短褲，大家可能都會猜到，所以還是來設計長褲好了！」

▲吳卓源音樂創作人身份與身為設計師的詹朴相當雷同，Julia下回最想挑戰半透明刺繡藍色旗袍。（圖／品牌提供）

至於吳卓源的哪張專輯最像這次大秀的風格？她二話不說回應：「最新的第三張專輯『5am』就很像這次的秀，有著回歸概念保留自己原本寫歌的風格，也會加入新的東西像是跳舞，初心這點和詹朴很像。」而後吳卓源也親自下戰帖：「下次想嘗試半透明刺繡的藍色旗袍，我很少穿亮色系藍色，也很喜歡穿上旗袍的感覺，這是我從來沒試過的。」

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