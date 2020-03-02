fb ig video ETtoday search mobile

吳卓源倫敦行冒低溫做「超瘋狂的事」　霸氣放話下次穿透視旗袍

> >

▲詹朴邀請吳卓源現身倫敦大秀， 本季以「雲的製造所」為靈感，兩人現場訴說倫敦奇遇記。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

倫敦時裝周剛剛結束，歌手Julia 吳卓源為台灣設計師詹朴獻出寶貴的海外看秀初體驗，同時也是她第一次來到倫敦，APUJAN 本季以「雲的製造所」為靈感，兩人也在異地上演一場奇遇記，讓吳卓源大呼：「我做過最瘋狂的事情就是這麼冷的天氣穿這麼少拍照」！

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲吳卓源海外首次看秀就獻給APUJAN 詹朴 2020秋冬倫敦時裝秀，（依序）色塊塗鴉針織上衣 NT$ 12,500；短褲NT$ 13,500 ；恐龍與星空針織緹花白領上衣 NT$ 12,500。（圖／品牌提供）

APUJAN 詹朴 2020秋冬倫敦時裝秀請到吳卓源來一場奇幻體驗，吳卓源提到：「之前從未想過會走進秀場看秀。」這不僅是她首次海外看秀，也是第一次來到倫敦，面臨當地天氣下探五度以下，吳卓源只穿著針織短褲搭配色塊塗鴉上衣，不禁讓她大嘆：「我覺得穿那麼少在這麼冷的天拍照就是最瘋狂的事情！」

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴與吳卓源在倫敦上演奇遇記， 吳卓源自認在低溫拍照是最瘋狂舉動。（圖／品牌提供）

然而對於詹朴而言每一次倫敦辦秀都是挑戰：「倫敦變化很大，氣候、交通都不穩定，所以在執行秀的時候都要安排許多備案，每一次都要拆解入場或是後台動線，有些老建築會有很繁複的建築限制需要花心思安排。」詹朴更在同樣的故事脈絡之下找到了此次「雲的製造所」靈感，這點就與吳卓源的音樂創作人身份很相似，吳卓源認為：「我像是在音樂上說故事，秀後也會嘗試在自己的創作或是現場表演上加入更多好玩的東西。」

被問及如果兩人身份對調，吳卓源成為一名設計師會是怎麼樣的體驗？詹朴打趣搶答：「我想她的創作會有很多短褲，也會有帶有原本的oversized風格，圖騰可能注入音樂符號以及對於時間的想像。」不過吳卓源偏讓人猜不透：「我不想說短褲，大家可能都會猜到，所以還是來設計長褲好了！」

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲吳卓源音樂創作人身份與身為設計師的詹朴相當雷同，Julia下回最想挑戰半透明刺繡藍色旗袍。（圖／品牌提供）

至於吳卓源的哪張專輯最像這次大秀的風格？她二話不說回應：「最新的第三張專輯『5am』就很像這次的秀，有著回歸概念保留自己原本寫歌的風格，也會加入新的東西像是跳舞，初心這點和詹朴很像。」而後吳卓源也親自下戰帖：「下次想嘗試半透明刺繡的藍色旗袍，我很少穿亮色系藍色，也很喜歡穿上旗袍的感覺，這是我從來沒試過的。」

►倫敦時裝周／吳卓源「胸下挖空」獻出看秀初體驗　詹朴大玩抽象好過癮

►倫敦時裝周／BURBERRY在鏡子上走秀　凱特布蘭琪腰部有亮點

關鍵字：

倫敦, 時裝周, 詹朴, Julia, 吳卓源, 2020秋冬, 男裝, 女裝, 5am
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱 Dappei／8款超好用的省荷包美妝品　讓你的口罩妝更好看 滑手機成睡前例行公事？少玩IG有這5個優點：看清好友 別再浪費妳手上的精華液！5種超實際用法一次學會 別企圖討好每個人！避開「5個思維」，你會活得更快樂 奧斯塔羅12星座一周運勢0302-0308　雙魚老闆發大財、獅子願望實現高 泫雅CK內衣照超火辣！性感身材靠飲食習慣、運動3招輕鬆練成

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面