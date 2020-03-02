《寄生上流》導演攜手趙汝珍拍攝畫報　「防疫」衝突感畫面蘊藏故事

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記者王則絲／台北報導

《寄生上流》飾演上流家庭主婦的趙汝珍在電影中大放異彩，完美詮釋角色的形象也讓她人氣直直攀升，近期更與奉俊昊導演攜手為南韓《W》雜誌拍攝一系列畫報，同樣灌注了導演獨特的黑色幽默，搭配趙汝珍細膩的演繹，讓畫面充滿意境與故事性，導演更透露這組大片可說是《寄生上流》的延伸！

▲趙汝珍拍攝現場側拍畫面。（圖／翻攝自IG@lightyears81）



在導演奉俊昊掌鏡的這組時尚大片中，趙汝珍穿上多套精品品牌2020春夏新品服裝，特別是封面這套來自CELINE的黑色連身褲套裝，以及以性感中空方式來搭配的Giorgio Armani 白色墊肩西裝套裝，充分展現女人成熟優雅的風範，氣勢之間更散發女人味。

趙汝珍穿梭在華美的豪宅中，穿著時髦的各式服裝，但是卻戴著手套、口罩、各式塑膠防護用具，並拿著消毒水到處噴灑，熟悉的場景與近期新冠肺炎(COVID-19)疫情不謀而合。導演利用這些衝突感的畫面，營造他想呈現的角色特質，同時也展現時尚的美感。

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在電影《寄生上流》於各大電影獎項獲得好評與肯定後，奉俊昊也不斷在思索如何呈現《寄生上流》的續集，他透露在這次為《W》雜誌拍攝的畫報中，同樣蘊含了電影所欲表達的想法：「這位富有的貴婦媽媽，嚮往明亮鮮豔的人生，但事實上她困在自己所設下的玻璃牢籠中。」可說是電影《寄生上流》的延伸故事。

奉俊昊在這組畫報中，嘗試用極端的方式詮釋每個人心中矛盾的一面，他希望趙汝珍飾演：「一個寂寞的女人，卻非常需要獨處；一個害怕水的女人，卻需要用水來清潔；喜歡抱著寵物狗，卻因隔著手套而永遠感受不到牠毛髮的觸感。」透過細膩的畫面安排與手法，以及趙汝珍到位的神情，讓每一張照片的豐富度、故事性都大大提升。

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