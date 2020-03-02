米奇氣嘟嘟超厭世　Bershka黑白手繪T穿出你的叛逆心聲

編／Linda 圖／翻攝自Bershka官網、Uniqlo官網

鼠年聯乘才剛結束一波，西班牙平價時尚品牌Bershka最近和迪士尼推出春夏「叛逆米奇系列」，以黑白手繪和米奇手套為特色元素，看起來生氣又厭世的米奇顛覆以往風格，映出新世代年輕人的反叛心聲，系列含括T-shirt、丹寧外套、帆布袋、手機殼、球鞋、襪子，個性時髦的設計可千萬不能錯過。

相比平常米奇活潑可愛的形象，此次聯名注重打破框架，使用質感手繪風格揮灑Z世代「跟別人不一樣」的獨特性。丹寧丹品印上超大米奇、滿版米奇手套帽T、超特別薰衣草紫配色T-shirt，如果你在尋找擁有米奇靈魂和藝術街頭風格的單品，那麼叛逆米奇系列真的必收。

▲（左）米奇手套連帽衣NT$1,290元、（右）米奇手套襯衫NT$1,290元。

▲（左）薰衣草紫T 恤NT$750元、（右）螢光綠上衣 NT$990元。

▲（左）短T 恤NT$990元、（右）丹寧外套NT$2,490元。

▲（左）螢光橘腰包NT$790元、（右）螢光橘連帽衣NT$1,490元。

▲（左）米奇圖案帆布袋NT$390元、（右）米奇手套帆布袋NT$590元。

▲（左）手機殼NT$490元、（右）球鞋 NT$1,790元。

來看到同樣是超受歡迎卡通人物史奴比，日常慵懶模樣和查理布郎的逗趣互動擄獲許多人心，Uniqlo近期推出史奴比聯乘T 恤系列慶《Peanuts》漫畫70周年，經典角色圖案躍上白T，簡單好搭配。

▲Peanuts印花T 恤NT$390元。

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