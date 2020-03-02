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貝克漢當最帥球隊老闆　Tudor特別版錶、訂製西裝上身

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▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲維多利亞貝克漢（右）現身球場力挺老公貝克漢。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢（David Beckham）2013年退役後，可不甘心只當「昔日英國足球金童」，他出資成立「邁阿密國際」球隊，3月1日正式在美國職業足球大聯盟（MLS）出賽，身為時尚咖的他慎重其事，穿上特別向Ralph Lauren訂製的紫標西裝、戴上TUDOR（帝舵）錶，當最帥的球隊老闆。

▲▼貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲兒女寫卡片為貝克漢新事業加油打氣。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲▼貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

Tudor為貝克漢特製的錶款，6時位置點綴球隊隊徽。（圖／翻攝davidbeckham IG）

迎來球隊出賽的第一天，貝克漢難掩欣喜之情，IG狂秀兒女親筆寫的祝福卡片、品牌送的禮物，當中包括他所代言的TUDOR錶，為他打造6時位置放上2隻蒼鷺與月蝕圖案構成邁阿密國際球隊Logo的特製版腕錶，祝福他的球隊旗開得勝。

▲▼貝克漢 。（圖／翻攝ralphlauren IG）

▲貝克漢當球隊老闆，穿Ralph Lauren紫標訂製西裝上陣。（圖／翻攝ralphlauren IG）

有好錶加持，也要有帥氣西裝加身，貝克漢身穿量身訂製的Ralph Lauren義大利羊毛料西裝亮相，西裝外套上同樣點綴球隊徽章。老婆維多利亞貝克漢以他為榮，邀好友們到場支持，包括女星麗芙泰勒（Liv Tyler）、伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）均現身球場力挺。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲女星麗芙泰勒（左起）、伊娃隆格莉亞、髮型師Ken Paves等友人都到場支持。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

關鍵字：

貝克漢, TUDOR, 帝舵, Ralph Lauren, 維多利亞貝克漢
fashion.net

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