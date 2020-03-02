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巴黎時裝周／GIVENCHY延續經典　唯美羽毛、帽款＋披肩綜合體成焦點

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@givenchyofficial

法國精品品牌GIVENCHY 2020秋冬大秀於台灣時間今（2日）凌晨登場，設計總監克萊爾懷特凱勒Clare Waight Keller ，以葡萄牙女性藝術家Helena Almeida曾說過的「我的作品即是我的身軀，我的身軀就是我的作品」作為本季靈感，從服裝中可以看到運用品牌經典色系勾勒出女性專屬的性感與神秘，以及進化過後的經典單品。

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

品牌藝術總監克萊爾懷特凱勒在今年春夏高訂秀時，以「花園」為主題的華麗服裝系列引起各界關注，少了高級訂製服裝獨有的富麗華美元素，GIVENCHY於2020秋冬服裝系列中回歸品牌經典色系，如高貴的黑色、乳白色和樱桃紅、煙草色、瑪瑙色和鈷藍色。

本季在剪裁上走的是慵懶路線，反映在披肩、裙裝、西裝褲等服裝上，柔順的線條營造自然垂墜感，其中也能發現不少「羽毛」元素出現在本季秋冬系列中，隨著模特兒們行走間擺動，飄逸感非常唯美，另外，還有金屬絲、流蘇，喇叭狀的珠飾等元素，層層疊疊妝點 20世紀中葉的風華。

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

▲Givenchy。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

而一月才發表的高訂系列中，成功造成話題的「Ombrelle」帽子款式，則以柔軟的毛氈材質回歸驚艷現身，以帽子配件來說異常龐大的體積，簡直成為了帽子＋披肩的綜合體，新穎獨特卻也因流順的剪裁達到優雅且毫不違和的效果。

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

說到GIVENCHY就必得提到經典的「GV3」包款，這次2020秋冬系列中，GV3以光滑的皮革面或三色絨面華麗回歸，而另外ㄧ個經典的「Antigona」包款，則改以軟包形式和其標誌性的顏色再次出現，包裹在典藏印花絲綢圍巾中，呼應主題所欲強調的神秘感。

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY秋冬時裝秀。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎時裝周, GIVENCHY, 紀梵希, 2020, PFW, 秋冬, 時裝周
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