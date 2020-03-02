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妝・開箱／女王氣場全開！李多熙御用紅色唇釉　台灣也買得到

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記者李薇／台北報導

南韓演員李多熙因演出《請輸入檢索詞WWW》爆紅，霸氣又率性的個性，受到很多人喜愛，日前她更是拍攝唇膏廣告，換上一身紅色西裝，搭配上紅色的柔霧唇彩，看起來女王氣場全開，連肌膚都變得更加白皙，相當帥氣！

▲李多熙,請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自 IG）

▲李多熙因戲劇爆紅。（圖／翻攝自dahee0315 IG）

李多熙這次拍攝的唇彩系列，是WAKEMAKE的柔焦慕斯空氣霧感唇釉，最近也在台灣登場，唇釉內部是霧面的慕斯質地，推開之後可以呈現出飽滿柔霧的妝容效果，啞光的色澤可以明顯覆蓋著雙唇的暗沈以及細紋，相當好用。

▲李多熙,請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自 IG）

▲李多熙跟自己的畫報拍照。（圖／翻攝自dahee0315 IG）

在包裝上，則是走霧面質感的包裝，矽膠材質的包材，握起來相當舒適，很有防滑的感覺，顏色也是直接呈現在包裝上，一眼就可以挑出自己喜歡的顏色，相當方便，在刷頭的設計上，也是但有肩頭的斜角刷，很容易描繪出俐落的雙唇線條。

▲李多熙,請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自 IG）

▲柔焦慕斯空氣霧感唇釉質地超顯色。（圖／翻攝自cherylsbeautylounge IG）

空氣感的絲霧柔光妝效，在持妝表現也是中等，不算是很容易沾染的質地，針對最近的口罩妝，非常適合搭配使用，不容易沾染在口罩上，使用起來相當方便又實用，卸除需要多濕敷一下，就可以輕鬆卸除乾淨。

 ▲李多熙,請輸入檢索詞WWW。（圖／翻攝自 IG）

▲擦起來是很柔美的柔霧感。（圖／翻攝自cherylsbeautylounge IG）

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關鍵字：

李多熙, 請輸入檢索詞WWW, WAKEMAKE, 妝開箱, 柔焦慕斯空氣霧感唇釉, 唇釉, 彩妝
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