迪士尼公主禮服變夢幻婚紗！穿上愛麗兒魚尾超浪漫　貝兒經典裙白色版美翻

編輯／Emily 圖／翻攝自allurebridals.com

許多女孩在童年時都很嚮往迪士尼公主，如果長大能穿上公主的禮服結婚，可說是美夢成真！美國婚紗品牌Allure Bridals即將在春天推出以迪士尼公主為主題的婚紗系列，目前搶先公開《小美人魚》愛麗兒、《美女與野獸》貝兒、《公主與青蛙》蒂安娜的手繪草稿，絕美設計讓人非常期待之後的實體婚紗。

Allure Bridals的迪士尼公主婚紗系列總共有16套，靈感來自迪士尼卡通裡的公主們。包含搶先公布手繪稿的愛麗兒、貝兒、蒂安娜，還有睡美人、《阿拉丁》茉莉公主、仙杜瑞拉、長髮公主、白雪公主和《風中奇緣》寶嘉康蒂，預計會於4月正式登場。

#《小美人魚》

說到小美人魚，就讓人聯想到美麗的魚尾，這款以愛麗兒為靈感設計的婚紗，當然也做成魚尾裙。上半身是貼身的平口設計，可以凸顯身材曲線，展現性感女人味，下方的多層魚尾裙擺超級浪漫。

婚紗類似款：

在 Instagram 查看這則貼文 Allure Bridals（@allurebridals）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 上午 10:21 張貼

#《美女與野獸》

《美女與野獸》當中貝兒的黃色禮服讓人印象深刻！以貝兒為發想的白紗，也採用一模一樣的版型。上半身是一字領設計，下半身則是澎澎裙擺，婚紗上還有許多精緻唯美的蕾絲與刺繡花樣。

婚紗類似款：

在 Instagram 查看這則貼文 Allure Bridals（@allurebridals）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 下午 12:20 張貼

#《公主與青蛙》

以蒂安娜公主為靈感設計的禮服，上半身是合身的細肩帶，搭配A字澎裙設計。從手繪草稿中可以看到，整件禮服覆蓋了閃亮亮的裝飾，就像被魔法加持過一樣仙氣逼人，讓人非常期待成品。

婚紗類似款：

在 Instagram 查看這則貼文 Allure Bridals（@allurebridals）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 5 日 下午 12:00 張貼

除了穿上迪士尼公主系列婚紗，要是能在迪士尼城堡結婚更是夢幻。迪士尼樂園其實有設立婚禮部門，專門幫忙規畫在迪士尼園區裡舉辦婚禮。從準備婚紗、捧花、結婚照等前置作業，到婚禮儀式本身、宴客活動…都能包辦，讓新人們一圓童話夢。

在 Instagram 查看這則貼文 @disneyweddings 分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 上午 8:13 張貼

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