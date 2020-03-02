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補充膠原蛋白學問大！藥師：把握「3個時間點」，效果最好

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▲▼補充膠原蛋白，掌握「3個時間點」 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲各品牌推出膠原蛋白隨身包，方便攜帶。（圖／翻攝自IG/dhc_official_jp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不只是愛美女性，人人都該補充膠原蛋白，屈臣氏專業藥師分享，隨著年齡的增長，膠原蛋白會逐漸流失，尤其是25歲開始會進入流失的高峰期，因此做好補充是維持美麗健康的小秘訣。

膠原蛋白怎麼吃、何時吃是許多人的疑問，屈臣氏藥師提醒，有些膠原蛋白粉雖具有一定的耐熱性和耐酸性，但部分產品因添加抗氧化成分，若欲添加於飲料中食用，則需注意飲品溫度，搭配攝氏50度以下的飲品，才能避免影響效果。

睡前空腹吃，搭配身體晚間的自動修補機制，吸收效果更好。若屬於消化機能較差的民眾，則建議於早餐或午餐後一小時吃，較不易影響消化。

▲▼補充膠原蛋白，掌握「3個時間點」 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲活沛多 玫瑰含鐵膠原蛋白粉（隨身包21入），890元。

萃取魚膠原蛋白，分子小、吸收快，更添加鐵及葉酸幫助形成紅血球，輕鬆補給流失的鐵，搭配玫瑰和蔓越莓，隨時維持玫瑰粉嫩好氣色。

▲▼補充膠原蛋白，掌握「3個時間點」 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲FANCL 三肽膠原蛋白飲料 (50mL x 10 瓶），1,680元。

酸甜口感，含專利三肽膠原蛋白分子細小好吸收，其美肌效果已榮獲日本專利，餐後飲用效果最佳。

▲▼補充膠原蛋白，掌握「3個時間點」 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲DHC 膠原蛋白（150粒），520元。

採用萃取自魚類的海洋性膠原蛋白，並添加維生素B1、B2等有益肌膚健康的營養素，可養顏美容、維護青春。

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關鍵字：

膠原蛋白, 補充, 營養輔助品
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