fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／VALENTINO下個爆款花瓣包！三宅一生「破紙而出」超過癮

> >

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周VALENTINO「 花瓣包」討論度破表， 看完ISSEY MIYAKE大秀超療癒。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時裝周高潮戲終於來到巴黎，VALENTINO 在創作總監Pierpaolo Piccioli手中以深邃簡約的黑白色系裝扮揭開序幕；同日登場的還有充滿童趣風格的ISSEY MIYAKE，秀上模特兒更直接穿過被剪開的紙張，將草稿與現實交接成為一大亮點。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 2020秋冬女裝創意總監Pierpaolo Piccioli以黑白色系展開致敬平等 。（圖／品牌提供）

VALENTINO 2020秋冬女裝1日在巴黎發表，本系列源自對人性的關注，不受年齡、性別、種族或性格所限，創意總監Pierpaolo Piccioli設計古典主義及制服風格的細節倡議平等自由。這也就能看到由黑色、藍色及灰色為主色調的日常服，看似單一卻注入了精準的剪裁、制服、黑色皮革和灰色系，不乏腰線上移的收腰設計與透視、高開衩元素彰顯女性美，紛紛一躍而上西裝外套與素面長裙之上，使得整體造型更為柔暢細膩。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲配件更注滿鮮艷的花瓣、花朵、蝴蝶結和鉚釘等元素重返品牌經典。（圖／品牌提供）

除了衣著之外，配件更注滿鮮艷的花瓣、花朵、蝴蝶結和鉚釘等元素重返品牌經典，手袋不再走小包當道的潮流，更多的是以手拿、長肩帶款式演繹切合制服主題，更為實用性加分，以花瓣堆疊盛開的手拿包勢必成為爆款；另外黑眼睛、鼻子、嘴巴和手的五官特色也與珠寶進行獨特交織，件件單品都充滿品牌特色。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE大秀以擬聲為主題，白紙上繪製輪廓，模特兒從剪下的空洞中走出 。（圖／品牌提供）

同日登場的還有時尚迷們最期待的ISSEY MIYAKE，設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）以「擬聲」作為主題靈感，這回在秀場以筆觸和剪紙的手法為本季揭開序幕，巨大的白紙上繪製了簡易的黑色線條，下秒直接用剪刀直接將紙張剪開，與品牌著名的「A-POC」布料技法相互呼應，「BOLD FRAME A-POC」系列便穿過剪裁的紙張，模特兒以印染圖案沿著身體線條改變相當獨特。

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲大秀尾聲模特兒更牽起手展現未來感。（圖／品牌提供）

此外，「SHADOWING」系列展現布料的印花和拼色，使用噴墨印染技法於蠶絲布料，不僅在光澤和色彩上都十分出眾，創造出不規律的圖案，在套裝或是特殊剪裁的連身襯衫上得到巧妙發揮。大秀尾聲，品牌用模特兒手牽手的方式演繹以充滿幽默感的針織系列，藉由無縫針織技術和針織布料打造獨特視覺饗宴。

►巴黎時裝周／愛馬仕賞玩經典　純色意義非凡　高領上有包包扣環

►巴黎時裝周／LOEWE燈籠袖、陶瓷包翻玩古典　CELINE華麗搖滾風男女通吃

關鍵字：

巴黎時裝周, VALENTINO, ISSEY MIYAKE, 秋冬, 女裝, 大秀
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

美妝大牌發起「不修圖運動」　網讚聲：有瑕疵才真實

5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱

5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱

卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了 Dappei／8款超好用的省荷包美妝品　讓你的口罩妝更好看 滑手機成睡前例行公事？少玩IG有這5個優點：看清好友 別再浪費妳手上的精華液！5種超實際用法一次學會 泫雅CK內衣照超火辣！性感身材靠飲食習慣、運動3招輕鬆練成 3月2日是「米妮日」！迪士尼1：1還原蝴蝶結高跟鞋　可愛聯名包必收 嘉義10間老宅美食！珍奶刨冰、草莓泡芙　小清新風格讓人想一直打卡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面