巴黎時裝周／VALENTINO下個爆款花瓣包！三宅一生「破紙而出」超過癮

▲巴黎時裝周VALENTINO「 花瓣包」討論度破表， 看完ISSEY MIYAKE大秀超療癒。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時裝周高潮戲終於來到巴黎，VALENTINO 在創作總監Pierpaolo Piccioli手中以深邃簡約的黑白色系裝扮揭開序幕；同日登場的還有充滿童趣風格的ISSEY MIYAKE，秀上模特兒更直接穿過被剪開的紙張，將草稿與現實交接成為一大亮點。

▲VALENTINO 2020秋冬女裝創意總監Pierpaolo Piccioli以黑白色系展開致敬平等 。（圖／品牌提供）

VALENTINO 2020秋冬女裝1日在巴黎發表，本系列源自對人性的關注，不受年齡、性別、種族或性格所限，創意總監Pierpaolo Piccioli設計古典主義及制服風格的細節倡議平等自由。這也就能看到由黑色、藍色及灰色為主色調的日常服，看似單一卻注入了精準的剪裁、制服、黑色皮革和灰色系，不乏腰線上移的收腰設計與透視、高開衩元素彰顯女性美，紛紛一躍而上西裝外套與素面長裙之上，使得整體造型更為柔暢細膩。

▲配件更注滿鮮艷的花瓣、花朵、蝴蝶結和鉚釘等元素重返品牌經典。（圖／品牌提供）

除了衣著之外，配件更注滿鮮艷的花瓣、花朵、蝴蝶結和鉚釘等元素重返品牌經典，手袋不再走小包當道的潮流，更多的是以手拿、長肩帶款式演繹切合制服主題，更為實用性加分，以花瓣堆疊盛開的手拿包勢必成為爆款；另外黑眼睛、鼻子、嘴巴和手的五官特色也與珠寶進行獨特交織，件件單品都充滿品牌特色。

▲ISSEY MIYAKE大秀以擬聲為主題，白紙上繪製輪廓，模特兒從剪下的空洞中走出 。（圖／品牌提供）



同日登場的還有時尚迷們最期待的ISSEY MIYAKE，設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）以「擬聲」作為主題靈感，這回在秀場以筆觸和剪紙的手法為本季揭開序幕，巨大的白紙上繪製了簡易的黑色線條，下秒直接用剪刀直接將紙張剪開，與品牌著名的「A-POC」布料技法相互呼應，「BOLD FRAME A-POC」系列便穿過剪裁的紙張，模特兒以印染圖案沿著身體線條改變相當獨特。

▲大秀尾聲模特兒更牽起手展現未來感。（圖／品牌提供）

此外，「SHADOWING」系列展現布料的印花和拼色，使用噴墨印染技法於蠶絲布料，不僅在光澤和色彩上都十分出眾，創造出不規律的圖案，在套裝或是特殊剪裁的連身襯衫上得到巧妙發揮。大秀尾聲，品牌用模特兒手牽手的方式演繹以充滿幽默感的針織系列，藉由無縫針織技術和針織布料打造獨特視覺饗宴。

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