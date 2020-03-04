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馬汀鞋聯名Hello Kitty　「心形」鞋眼孔+三倍高厚底涼鞋巨可愛

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編／Linda　圖／Dr. Martens提供

喜歡Hello Kitty的粉絲們有福了，英鞋品牌Dr. Martens宣布和同樣擁有英國血統的Hello Kitty合作慶60週年生日，推出8孔高筒靴、3孔低筒皮鞋、涼鞋共三款極具設計巧思的鞋款以及超可愛包配件，絕對讓妳藏在內心的少女尖叫不已，全球同步3月6號開始販售。

▲Dr. Martens X Hello Kitty系列。（圖／Dr. Martens提供、翻攝Reebok.kr.com）

▲Dr. Martens X Hello Kitty系列。（圖／Dr. Martens提供、翻攝Reebok.kr.com）

此次合作系列不僅保有Dr. Martens經典元素如雙倍厚的硬派鞋底、黃色車縫線以及鞋後標，更注入Hello Kitty可愛風格細節。

Dr. Martens x Hello Kitty系列
 ▲Dr. Martens X Hello Kitty系列。（圖／Dr. Martens提供、翻攝Reebok.kr.com）

▲厚底8孔靴用Hello Kitty主題做裝飾側邊，鞋眼孔改為「心型」鎳製，甜美又率性，售價NT$8,680。

▲Dr. Martens X Hello Kitty系列。（圖／Dr. Martens提供、翻攝Reebok.kr.com）

▲3孔低筒皮鞋的鞋面上採不對稱的Hello Kitty心型設計，鞋身則使用漆皮材質增添個性，售價NT$6,680。

▲Dr. Martens X Hello Kitty系列。（圖／Dr. Martens提供、翻攝Reebok.kr.com）

▲三倍高底座的涼鞋款更是這次合作的特色單品，鞋面上佈滿了Kitty最有代表性的紅色蝴蝶結圖案，售價NT$5,880。

▲Dr. Martens X Hello Kitty系列。（圖／Dr. Martens提供、翻攝Reebok.kr.com）

▲蝴蝶結心型包NT$7,480。

另外，繼2018年Reebok 今年2月再次和BT21攜手推出７款字母復古老爹鞋，與之前不同的是這次配色為全白，鞋帶顏色採BT21角色代表配色，鞋內則藏人物圖案，簡約可愛的款式相當好入手日常搭配。

▲Dr. Martens X Hello Kitty系列。（圖／Dr. Martens提供、翻攝Reebok.kr.com）

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關鍵字：

Dr. Martens, Hello Kitty, 馬汀
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