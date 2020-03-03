fb ig video ETtoday search mobile

想遠離肺炎病毒和流感　專業藥師：增強免疫力從3點做起

> >

▲專業藥師：增強免疫力從3點做起。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲新冠肺炎持續延燒，除了戴口罩避免飛沫傳染，提升自身免疫力也是一大關鍵。（圖／翻攝IG＠vv_yejin_vv）

記者張毓容／綜合報導　

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，加上現值流感好發期，近來季節交替下冷熱溫差引起的呼吸道過敏、感冒時細菌感染發炎產生的黃鼻涕濃痰等病毒、細菌、過敏狀況圍攻下，如何降低疾病來襲的風險？專業藥師提醒，除了出入人口密集處戴上醫療用口罩避免飛沫傳染和平時勤洗手外，還可從提升免疫力開始做起，從飲食、生活作息和營養補給等3方面鞏固自身的免疫防線。

▲專業藥師：增強免疫力從3點做起。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲藥師提醒，平日飲食最好定時定量且要注意營養均衡。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

日藥本舖專業藥師表示，人體的先天免疫防線以黏膜及細胞為主，而『黏膜』主要又指胃、腸黏膜，胃腸道主要工作是吸收營養、增強體力、對抗入侵消化道的病毒細菌及排除體內廢物、毒素的重要器官。

平時應多多注意維持腸胃道健康，每日三餐應定時定量、營養均衡、補充足夠水分、膳食纖維和大量好菌，像是外食族可以透過食用大麥若葉青汁補充足夠膳食纖維；有脹氣消化不良困擾的人，建議選擇幫助消化的蔬果酵素；腸胃蠕動不順者，則需補充足量好菌，如：乳酸菌、比菲德氏菌、克菲爾氏菌等。

▲專業藥師：增強免疫力從3點做起。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲多運動、充足睡眠都有助於增強自身免疫力。（圖／翻攝IG@babebani）

此外，多運動釋放壓力、充足睡眠皆可增強免疫細胞，飲食方面也應該注重營養均衡，攝取足夠的維生素A、B群、C、D、E，有助於身體新陳代謝和能量的轉換利用，維持正常身體機能。從飲食中可以攝取如：蔬果、糙米、靈芝、黑酵母中的葡聚多醣體、咖哩常見的薑黃素、魚肉中Omega-3家族的DHA和EPA…等都有助於增加免疫細胞的數量。

此外，隨著疫情不斷延燒，日藥本舖為感謝醫護人員站在防疫第一線的辛勞，守護醫護人員的健康，宣布即日起至3/31，提供醫護人員保健品結帳再享85折，一起為防疫加油打氣。

▲專業藥師：增強免疫力從3點做起。（圖／翻攝IG,品牌提供）
▲全日營養乳酸菌青汁，蔬果/雙酵，3g × 40包，NT$1,200。（圖／品牌提供，以下同）

▲專業藥師：增強免疫力從3點做起。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲維他命PLUS血紅素鐵錠，90粒，NT$1,200。

▲專業藥師：增強免疫力從3點做起。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲善存 維他命B群+C。

►日藥本舖：口罩下週到貨！專業藥師教「防疫3大要點」對抗武漢肺炎

►比戴口罩更有效！美女營養師：多吃「6大食物」，病菌不來找

關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 病毒, 流感, 過敏, 口罩, 戴口罩, 免疫力, 提升免疫, 藥師
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

IU、朴敏英機場穿搭揹的手袋都成熱搜款　馬銜扣、金屬Logo持續夯

IU、朴敏英機場穿搭揹的手袋都成熱搜款　馬銜扣、金屬Logo持續夯

巴黎時裝周／BALENCIAGA怪誕風「惡魔肩膀」超吸睛　模特眼睛更讓人發毛

巴黎時裝周／BALENCIAGA怪誕風「惡魔肩膀」超吸睛　模特眼睛更讓人發毛

日本男生揭露：決定女生「第一印象」的因素TOP5

日本男生揭露：決定女生「第一印象」的因素TOP5

根本公主下凡！子瑜穿紫色雪紡洋裝　溫柔拍上妝小影片 補充膠原蛋白學問大！藥師：把握「3個時間點」，效果最好 嘉義10間老宅美食！珍奶刨冰、草莓泡芙　小清新風格讓人想一直打卡 巴黎時裝周／CDG X NIKE下季爆款曝光　Thom Browne秀場沒人類，動物包太可愛！ 《精靈寶可夢》百變怪化身戒指！薰衣草紫超浪漫　與櫻花、流星配著戴更Q 跪求快點賣！樂敦「貓咪眼藥水」企劃讓所有貓奴暴動啦 5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面