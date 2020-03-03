想遠離肺炎病毒和流感　專業藥師：增強免疫力從3點做起

▲新冠肺炎持續延燒，除了戴口罩避免飛沫傳染，提升自身免疫力也是一大關鍵。（圖／翻攝IG＠vv_yejin_vv）

記者張毓容／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，加上現值流感好發期，近來季節交替下冷熱溫差引起的呼吸道過敏、感冒時細菌感染發炎產生的黃鼻涕濃痰等病毒、細菌、過敏狀況圍攻下，如何降低疾病來襲的風險？專業藥師提醒，除了出入人口密集處戴上醫療用口罩避免飛沫傳染和平時勤洗手外，還可從提升免疫力開始做起，從飲食、生活作息和營養補給等3方面鞏固自身的免疫防線。

▲藥師提醒，平日飲食最好定時定量且要注意營養均衡。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）



日藥本舖專業藥師表示，人體的先天免疫防線以黏膜及細胞為主，而『黏膜』主要又指胃、腸黏膜，胃腸道主要工作是吸收營養、增強體力、對抗入侵消化道的病毒細菌及排除體內廢物、毒素的重要器官。

平時應多多注意維持腸胃道健康，每日三餐應定時定量、營養均衡、補充足夠水分、膳食纖維和大量好菌，像是外食族可以透過食用大麥若葉青汁補充足夠膳食纖維；有脹氣消化不良困擾的人，建議選擇幫助消化的蔬果酵素；腸胃蠕動不順者，則需補充足量好菌，如：乳酸菌、比菲德氏菌、克菲爾氏菌等。

▲多運動、充足睡眠都有助於增強自身免疫力。（圖／翻攝IG@babebani）



此外，多運動釋放壓力、充足睡眠皆可增強免疫細胞，飲食方面也應該注重營養均衡，攝取足夠的維生素A、B群、C、D、E，有助於身體新陳代謝和能量的轉換利用，維持正常身體機能。從飲食中可以攝取如：蔬果、糙米、靈芝、黑酵母中的葡聚多醣體、咖哩常見的薑黃素、魚肉中Omega-3家族的DHA和EPA…等都有助於增加免疫細胞的數量。

此外，隨著疫情不斷延燒，日藥本舖為感謝醫護人員站在防疫第一線的辛勞，守護醫護人員的健康，宣布即日起至3/31，提供醫護人員保健品結帳再享85折，一起為防疫加油打氣。



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