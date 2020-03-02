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還不快入手！《愛的迫降》徐丹、《梨泰院Class》趙以瑞都在背的小包

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記者李薇／綜合報導

一個經典的商品，因為設計相當受到人歡迎，因此常常會出現撞衫或是撞包的狀況，最近有一款單品就默默的被女明星們背爆！包括《愛的迫降》女二徐丹、《梨泰院Class》女主角趙以瑞全部都有這款單品，可見它有多受歡迎。

▲愛的迫降,徐丹,梨泰院Class。（圖／翻攝自tvN、JTBC）

▲《愛的迫降》中徐丹背的包款。（圖／翻攝自tvN、JTBC）

《愛的迫降》徐丹務實派經典款

身為百貨公司集團的女兒，《愛的迫降》徐丹到瑞士找玄彬約會的時候，背的就是LOEWE的Gate系列小型包款，紅棕色的款式是品牌很經典的顏色，單一色系的設計非常實搭而且不管是配裙裝或是褲裝都很好看。

▲愛的迫降,徐丹,梨泰院Class。（圖／翻攝自tvN、JTBC）

▲趙以瑞也是背的同款小包。（圖／翻攝自tvN、JTBC）

《梨泰院Class》小辣椒趙以瑞帥氣黑色款

個性嗆辣的趙以瑞在《梨泰院Class》一劇中，因為帥氣的個性，又被人家稱為小辣椒，她的穿搭大多都是皮衣、皮褲，比較中性的路線，在包包的款式上，當然也是背著比較帥氣的黑色款式的LOEWE Gate，這款不但可以斜背，還可以當作腰帶背在腰前方，背法很多元。

LOEWE Gate包包系列，總共有很多種尺寸可以可以選擇，最特別的地方就是做成類似馬鞍的設計，前面有著綁帶的設計，最早出現的單色款，後來又有出各種撞色款式，都是採用皮革設計，而且裡面的容量非常大，可以放進很多東西，不管是旅行還是上班約會都相當實用。

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關鍵字：

愛的迫降, 徐丹, 梨泰院Class, 趙以瑞, 金多美, LOEWE, 包包, GATE
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