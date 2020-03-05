皮卡丘埋了千年還可愛嗎？《精靈寶可夢》被藝術家改造成毀壞雕塑

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@danielarsham

如果皮卡丘被埋藏千年，挖掘出來會是什麼樣子呢？人氣火爆的《精靈寶可夢》這次攜手美國知名藝術家Daniel Arsham，將推出一系列寶可夢雕塑。這系列作品都是白色系，上面做了逼真的侵蝕、風化效果，想像寶可夢在未來變成了化石遺跡，大概就會是這個模樣。

《精靈寶可夢》這次合作的對象是藝術家Daniel Arsham，他與Dior 2020夏季男裝的合作非常有名，各種斷垣殘壁、侵蝕毀壞的雕塑，具有獨特的美感。Daniel Arsham以「虛構考古學」做為創作理念，想像現在周遭的物件，如果被遙遠未來的人考古出來，會長成什麼樣子。

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這次與寶可夢合作的「Relics of Kanto Through Time」（關東歷史遺跡）也是一樣的創作理念，想像在1000年以後被挖掘的寶可夢遺跡。目前曝光的照片可以看到侵蝕、破裂的視覺效果，還有水晶、寶石等元素裸露出來，更增添神秘感，也讓人對後續的作品充滿期待。

這並非Daniel Arsham第一次與卡通人物合作，他先前曾攜手藝術平台APPortfolio與迪士尼，推出侵蝕風化版的米奇娃娃，灰白色調的米奇，耳朵和腳邊被畫上Daniel Arsham每次創作雕塑時手繪草稿的圖案，讓玩偶多了潮味與時尚感。

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