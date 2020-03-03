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根本公主下凡！子瑜穿紫色雪紡洋裝　溫柔拍上妝小影片

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記者李薇／台北報導

TWICE團員周子瑜個性可愛有氣質，在南韓人氣超高、台灣地區也擁有大批粉絲，最近更是與團員們一起拍攝彩妝畫報，只見她身穿一身粉紫色透膚上衣，示範氣墊粉餅使用方式，可愛的大眼加上輕拍的動作，讓粉絲都融化，好想變成她手上的粉撲被溫柔輕拍！

 ▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛,ESTEE LAUDER。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜拍攝氣墊粉餅小影片宛如仙女下凡。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）

周子瑜最近為雅詩蘭黛3月即將在南韓全新推出的粉持久完美持妝氣墊粉餅，拍攝一系列可愛的影片，只見她換上超夢幻的紫色洋裝，展現出清新夢幻的女神氣質，輕輕拍一下氣墊粉餅在肌膚，創造出細緻光澤感的肌膚妝效，超級美。

▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛,ESTEE LAUDER。（圖／翻攝自IG） 

▲周子瑜展現小女人的性感。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）

不只是粉底，之前她也曾為了新產品粉嫩慾望撫紋修護精華拍攝畫報，穿上緞面紫色洋裝搭配上紫色的指甲油，還有一頭黑色捲髮，看起來就像是洋娃娃一樣精緻，展現性感的粉嫩紅唇的同時，可以達到修護雙唇的效果，性感的模樣讓粉絲大讚「是公主！」

▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛,ESTEE LAUDER。（圖／翻攝自IG） 

▲周子瑜示範性感上護唇。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）

雅詩蘭黛最經典的就是粉持久系列底妝，全新推出的完美持妝氣墊粉餅，比起過往更是厲害，遮瑕度還有水潤度都有明顯的提升，只要一點點就可以輕拍全臉，打造出細緻、光澤感的妝容效果，不只女明星們愛用，很多粉絲用完也是非常喜歡。

►TWICE成員保養癖好大公開！子瑜自創面具敷臉、Momo愛吃豬腳補膠原蛋白

►2019 MAMA紅毯10組亮點一次看　子瑜套裝露長腿吸晴、BTS JIN戴蛋糕帽萌翻

關鍵字：

TWICE, 周子瑜, 雅詩蘭黛, ESTEE LAUDER, 氣墊粉餅, 唇彩
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