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風.LUXURY／積家錶背刻愛犬小臉　亞曼達塞佛瑞與愛犬黏踢踢

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▲▼ 美國女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried） 。（圖／翻攝mingey IG）

▲女星亞曼達塞佛瑞與愛犬FINN感情深厚。（圖／翻攝mingey IG）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶積家（JAEGER LE-COULTRE）已有90年歷史的REVERSO翻轉系列腕錶，無論是精鋼或金質錶款、全新或二手，均可委託總廠的金雕工坊，於錶背進行個人化雕刻。演出電影《媽媽咪呀！》、《孤星淚》的美國女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）便請金雕大師，於錶背鐫刻她的愛犬FINN的可愛臉蛋，相當傳神。

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲積家為亞曼達塞佛瑞雕刻的愛犬圖案相當傳神。（圖／品牌提供，以下同）

錶殼能翻轉的REVERSO腕錶，最初是為馬球運動員保護脆弱的腕錶鏡面而生，未料成為積家裝飾工藝的舞台，常以彩繪或金雕賦予藝術美感。品牌好友亞曼達塞佛瑞靈機一動，請金雕大師在她的REVERSO錶上雕刻她10年前領養的澳洲牧羊犬FINN，在她的IG上常可見與愛犬的緊密互動，她表示：「FINN一直是我的良伴、我的幸運符，戴上背面刻有牠的小臉腕錶，錶背每天緊貼著我的皮膚，讓我時刻記得我們之間的相遇是多麼的特別。」

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲英國男星尼可拉斯霍特（上）選擇在他的REVERSO小秒針大型款精鋼錶上，鐫刻兒子姓名的首字母縮寫「HKH」。。

這就是訂製金雕圖案的魅力，不只是為了漂亮、美觀，更大的動機是銘刻自己生命的里程碑、紀念重要時刻，甚至是傳承。英國男星尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）選擇在他的REVERSO小秒針大型款精鋼錶上，鐫刻兒子姓名的首字母縮寫「HKH」，戴上好似兒子時時在身旁，他打算將此錶當傳家寶。

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲倪妮（上）請金雕大師於翻轉錶錶背鐫刻家鄉梅樹圖案。

大陸女星倪妮則請金雕工坊重現家鄉南京的梅花景致，於REVERSO超薄中型款精鋼錶，展現充滿力量的梅樹姿態，輔以彩漆更顯出色。3位名人不同需求的金雕訂製，顯見從簡單的文字到繁複的圖案，積家都能進行量身訂製，設計師可從照片為基礎，甚至從顧客的一個想法開始激盪出火花，創作專屬的金雕翻轉錶。

▲▼ 積家 。（圖／公關照）

▲倪妮擁有的REVERSO超薄中型款精鋼錶。

關鍵字：

積家, JAEGER LE-COULTRE, 金雕
fashion.net

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