巴黎時裝周／CDG X NIKE下季爆款曝光　Thom Browne秀場沒人類，動物包太可愛！

記者王則絲／台北報導

日本時裝品牌Comme des Garçons（以下簡稱CDG）一向以前衛設計著名，於2020秋冬大秀中不負眾望的展現了多套新穎、大膽、戲劇化又充滿個性的服裝，也搶先曝光了將與NIKE推出的聯名鞋款，引起潮流界關注。而設計師同名品牌Thom Browne則以童趣又怪誕的手法，將聖經故事灌入秋冬服裝，並模糊性別界線同步展出男、女裝。

▲Comme des Garçons 2020秋冬大秀。（圖／翻攝自WWD，以下同）



首先看到CDG 2020秋冬系列，川久保玲女士的「另類」創意受到時尚圈的重視，令喜愛者每每期待著新花樣的出現，而本季當然也不負眾望，以眾多強調戲劇化、鮮明色彩的服裝為主，飾以特殊的配件單品，模特一走出便讓眾人眼睛一亮。

從本季服裝可以發現川久保玲非常注重「平面」與「立體」的互相搭配，每套服裝從不同的角度看皆有不同樣貌，橫看成嶺側成峰。搶眼的頭紗、龐大的頸圈，加上各式形狀的裙裝，讓每套的記憶點都大增，讓人不得不驚嘆川久保玲無窮的設計新意。

不規則的線條與剪裁，以及天馬行空的設計感，令眾人參與了一場視覺的饗宴，其中令潮人期盼又興奮的單品也在本季曝光，模特兒腳上踩著CDG與NIKE的聯乘鞋款，運用NIKE經典鞋型Air Force 1 Mid，在車線輪廓上加上了翹起的荷葉邊設計，並在腳踝處印上LOGO，搭配本季推出黑白襪款，成為本季吸睛亮點之一。

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接下來則帶大家看到同樣以怪誕、新奇手法吸引目光的Thom Browne 2020秋冬大秀，以聖經中的《諾亞方舟》為主題貫注於本季服裝中，秀場亦打造成童話般的雪白森林，故事中的33種動物則成為了此次大秀的主角，並讓男、女裝共同展出。

在 Instagram 查看這則貼文 Thom Browne（@thombrowneny）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 下午 3:02 張貼

模特兒們踩著超厚厚底鞋、頭戴動物頭套，使場景充滿童趣，踩著慎重的腳步行走，令人難以辨別出模特性別，也呼應了Thom Browne欲模糊男女裝界線的想法，利用品牌經典的紅、白、藍三色條紋搭配設計出各式西裝。

▲Thom Browne 讓男、女模特兒穿上相同服裝。（圖／翻攝自IG@thombrowneny）



Thom Browne讓男、女模特兒們穿上相同服裝並肩走秀，將《諾亞方舟》故事中的動物元素以童趣的方式描繪並運用在本季服裝中，尤其是動物形狀的黑色皮革手提包，更是秀場上超吸睛的焦點，包括大象、兔子、烏龜、長頸鹿、獅子、鴕鳥⋯⋯甚至是蛇的樣貌都被精準做出，可說是本季巴黎時裝周上最可愛的單品之一。

在 Instagram 查看這則貼文 Thom Browne（@thombrowneny）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 下午 12:57 張貼

本季當然也少不了品牌經典的紅、白、藍色彩搭配，以及標誌性的四線設計元素，百褶裙裝設計也一如既往的好看，利用不同的線條、格紋、拼接等方式，組合出多套西裝大衣套裝，正式之間多了幾分俏皮感。

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