貓奴專屬！典雅風貓型壺可用可療癒　從手掌倒出熱茶好奇妙

▲Elise Teapot貓咪系列。（圖／翻攝Anthropologie官網，HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

誰說居家用品典雅與可愛不能兼得？近期美國購物平台Anthropologie銷售一款Elise Teapot，以起許多愛貓者的興趣，這茶壺的造型看起來就是一隻可愛的貓咪，茶嘴的彎曲弧度正好作為貓咪打招呼的完美曲線，典雅的風格讓它光擺在桌上就讓人很療癒。

Elise Teapot的茶壺設計具有歐式的鄉村風格，在貓身上點綴的花卉，以水藍色與金色為底，帶出一種類精品的風範，而茶壺本身的貓咪則是帶點豐滿、鄰家風格的貓咪類型，讓你可以投射任何一隻你喜歡（或生活記憶中）的貓咪，如果要把它單純作為擺飾，它也能相當稱職。

貓咪造型的茶壺僅是其Elise系列的一部份，事實上該系列還有老鼠造型的糖罐跟奶精盅，採用同系列的圖騰底色來與茶壺相互搭配，老鼠的姿態也相當逗趣，絕對會為使用者的下午茶增添不同興味。



茶壺使用者也在網站分享使用心得，其容量足夠可以裝滿6到8杯茶，在倒茶時作為茶壺蓋的貓頭也相當穩固，不過因為手握之處沒有隔熱，若在熱茶狀態下，還是需要使用隔熱墊來「握著貓咪的尾巴」。

Elise Teapot目前在Anthropologie平台銷售，售價為58元美金，折合約1,700元台幣，而老鼠的糖罐與奶精盅配件售價為32元美金，折合台幣為960元。

近期HOLA也與迪士尼推出聯名，以奇奇蒂蒂、小鹿斑比為主角，包括寢具、涼被、抱枕、馬克杯、造型煎鍋、和室椅等共16款居家商品，使用粉色、櫻花色等春天風格，讓家裡春意滿點。