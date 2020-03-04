讓人崩潰的Windows XP彈出視窗實體化　藍框磁鐵加便條紙是時代的眼淚

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@_tabane、@LV832L_CNG

微軟推出的電腦作業系統Windows XP已經是時代的眼淚，雖然已經停用很久，用過的人應該還是對電腦彈出的藍色作業視窗印象深刻。有日本的網友就以電腦視窗為發想，做出可愛的造型磁鐵，搭配便條紙使用，會讓你的辦公桌也不斷彈出視窗。

這個Windows XP電腦視窗磁鐵，是由日本網友@_tabane所設計，在推特分享後網友紛紛跪求量產，也勾起許多人對Windows XP的回憶。Windows XP系統操作錯誤時，經常會跑出作業中或警告的視窗，一整排藍色框框瘋狂產生，在當年讓人超崩潰，現在卻有點懷念。

電腦視窗磁鐵就是仿造Windows XP視窗上方的藍色長條，上面的字、圖示全部複製貼上。將磁鐵吸在便條紙上方，紙張彷彿變成了電腦小視窗！貼在白板、佈告欄或用紙條留言，瞬間變得超可愛，辦公的時後使用，可以幫無聊的上班生活增加一點小樂趣。

除了這款磁鐵，外國廠商creativkeys也推出了以電腦視窗為發想的鑰匙圈，鑰匙圈的圖案是Adobe設計軟體Photoshop用到當掉時，會跑出來的電腦視窗。相信許多設計人一定超有共鳴，做了一堆東西沒存檔，軟體就停止運作，這時真的超崩潰，想直接點選鑰匙圈上放棄按鈕！目前在creativkeys官網上有販售，價格美金11.95元（約台幣360元）。

在 Instagram 查看這則貼文 Creativkeys（@creativkeys）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 上午 11:07 張貼

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