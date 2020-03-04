fb ig video ETtoday search mobile

讓人崩潰的Windows XP彈出視窗實體化　藍框磁鐵加便條紙是時代的眼淚

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@_tabane、@LV832L_CNG

微軟推出的電腦作業系統Windows XP已經是時代的眼淚，雖然已經停用很久，用過的人應該還是對電腦彈出的藍色作業視窗印象深刻。有日本的網友就以電腦視窗為發想，做出可愛的造型磁鐵，搭配便條紙使用，會讓你的辦公桌也不斷彈出視窗。

▲電腦視窗磁鐵。（圖／翻攝自twitter@_tabane）

這個Windows XP電腦視窗磁鐵，是由日本網友@_tabane所設計，在推特分享後網友紛紛跪求量產，也勾起許多人對Windows XP的回憶。Windows XP系統操作錯誤時，經常會跑出作業中或警告的視窗，一整排藍色框框瘋狂產生，在當年讓人超崩潰，現在卻有點懷念。

▲電腦視窗磁鐵。（圖／翻攝自twitter@_tabane）

電腦視窗磁鐵就是仿造Windows XP視窗上方的藍色長條，上面的字、圖示全部複製貼上。將磁鐵吸在便條紙上方，紙張彷彿變成了電腦小視窗！貼在白板、佈告欄或用紙條留言，瞬間變得超可愛，辦公的時後使用，可以幫無聊的上班生活增加一點小樂趣。

▲電腦視窗磁鐵。（圖／翻攝自twitter@_tabane）

▲電腦視窗磁鐵。（圖／翻攝自twitter@_tabane）

除了這款磁鐵，外國廠商creativkeys也推出了以電腦視窗為發想的鑰匙圈，鑰匙圈的圖案是Adobe設計軟體Photoshop用到當掉時，會跑出來的電腦視窗。相信許多設計人一定超有共鳴，做了一堆東西沒存檔，軟體就停止運作，這時真的超崩潰，想直接點選鑰匙圈上放棄按鈕！目前在creativkeys官網上有販售，價格美金11.95元（約台幣360元）。

►洋芋片用喝的才過癮！零食瓶蓋接口超方便　吃屑屑完全不用弄髒手

►怎麼可以戳水果！搞怪橘子筆筒擺辦公桌超爆笑　剝皮版本更逼真

關鍵字：

WindowsXP, 電腦, 視窗, 磁鐵, 日本, 小物, 雜貨
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

嬰童品牌mothercare破產！　9月底退出台灣市場

《梨泰院》朴敘俊除了呆萌「栗子頭」　戲裡戲外都是黑色控

《梨泰院》朴敘俊除了呆萌「栗子頭」　戲裡戲外都是黑色控

讓人崩潰的Windows XP彈出視窗實體化　藍框磁鐵加便條紙是時代的眼淚

讓人崩潰的Windows XP彈出視窗實體化　藍框磁鐵加便條紙是時代的眼淚

「最偷懶聯名」SupremeＸAF1不用搶啦！官方：整季定期補貨 分手硬要當朋友！最愛和前任糾纏的星座男TOP3 粉紅控必收！THREE推出超萌眼唇組，絕美漸層太逼人 DELVAUX首次挑戰「檸檬綠」撞出潮味　水桶包精緻珠繡堪稱藝術品 安格斯12星座一周運勢3/2-3/8　金牛、巨蟹、摩羯愛情桃花開滿滿 根本公主下凡！子瑜穿紫色雪紡洋裝　溫柔拍上妝小影片 蝦子、生蠔多到放不下！全台9間超狂海鮮餐廳　保證讓你吃到痛風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面