巴黎直播／凱特王妃愛牌Alexander McQueen藏大象　3／3凌晨3點登場

▲Alexander McQueen秋冬秀在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

今年是鬼才設計師Alexander McQueen逝世10周年，他的過往讓許多人懷念至今，但他的同名品牌在設計師Sarah Burton的掌舵下，仍然發光發熱，英國凱特王子妃就是粉絲之一，當年穿著Alexander McQueen的婚紗出嫁，後來也經常以該品牌的禮服出席公開活動。

▲凱特王子妃最近穿著2012年曾穿過的Alexander McQueen禮服亮相。（圖／達志影像／美聯社）

2020秋冬系列的Alexander McQueen，將於台灣時間3月3日凌晨3點登場，從IG上可以看到裁縫師們細細秘密繡縫、裁剪，忙著打造新裝，黑與紅色、愛心圖案，還藏著動物，例如貓、馬、小鳥、大象等，加上製作中的馬甲禮服，令人很想知道成品的模樣。

▲裁縫師們用心打造Alexander McQueen的2020秋冬系列。（圖／翻攝Alexander McQueen IG）



▲布料上有很多動物圖案。（圖／翻攝Alexander McQueen IG）

時裝秀將於台灣時間3月3日凌晨3點（巴黎時間3月2日晚間8點）舉辦，半夜不想睡，不如零時差看直播，得到滿滿時尚能量。

▲令人期待的馬甲禮服。（圖／翻攝Alexander McQueen IG）