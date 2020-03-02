跪求快點賣！樂敦「貓咪眼藥水」企劃讓所有貓奴暴動啦

記者李薇／綜合報導

2月22日是日本一年一度的「貓之日」，而這天不僅是貓奴們都會慶祝的日子，更是樂敦製藥的121年的紀念日，因此，品牌與貓咪結合，企劃出超可愛的貓咪護唇膏還有貓咪眼藥水，雖然只是樣品，但已經在網路紅爆，大家都希望它能快點「商品化」。

▲樂敦製藥貓之日的特別企劃。（圖／翻攝自樂敦製藥FB）



樂敦製藥慶祝121年，在2月22日的創業紀念日，直接跟貓咪做結合，容器設計組的人員直接設計出一整套貓咪造型的眼藥水，有虎斑貓、三花貓還有灰色貓咪，圓形的設計還有超級可愛的耳朵，真的讓貓奴都崩潰，想要整套收集。

▲超級可愛的貓咪眼藥水。（圖／翻攝自樂敦製藥FB）



除了貓咪的眼藥水，樂敦製藥旗下非常有名的小護士護唇膏系列，也要推出貓咪的款式，不僅外包裝是圓形的貓頭，打開之後護唇膏膏體也是貓頭的設計，真的超級萌！讓網友們大呼，「我會買

，而且一定要囤貨啊！」

▲貓咪護唇膏。（圖／翻攝自樂敦製藥FB）



這系列商品目前只是公司自己設計來試做的樣品，會不會發售還不確定，不過可愛的外型早就讓很多貓奴暴動起來，跪求商品化販售，「敲碗！！！」、「一定會買」、「想要想要」、「錢給你你快點出！」

▲超級可愛的包裝設計。（圖／翻攝自樂敦製藥FB）

