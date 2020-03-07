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LIFE・經典／日本狹長型3口之家　有小孩也能走極簡風

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▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

其實世界各地都有狹長型建築，但日本絕對是狹長型建築設計的佼佼者，近期擅長極簡風格的 FORM／Kouichi Kimura Architects事務所，在滋賀縣的新作品，引起了廣泛的討論，在一塊狹長型的土地上，以極簡風格規劃了3口之家，成員中還有一個小女孩，透過光影與簡單的內部設計，完成了令人印象深刻的作品。

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

首先隱入眼簾的，便是極窄的建築寬度，設計師在窄型的面路土地上，規劃2車可停放的車位，並將立面視覺再壓縮，門口以左右兩邊側門設計，方便停車者直接進入，並將入門的畸零玄關空間規劃一塊休憩區，成為女兒的小天地，進門時就能看到女兒在玩耍，也是一種回到家的療癒方式吧。

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

空間持續往後伸展，盡頭則是大片落地窗，引入光線之餘也兼顧周邊隱私，左側樓梯旁則是盥洗室，對面則是孩子的遊戲間，走道上沒有多餘的設計阻擋動線，順便保持空氣流動與光線的通透，即便是狹長型建築，卻毫無壓迫感。

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

該建案房子最長的側邊，因隱私顧慮幾乎沒有開窗設計，二樓光線則從天窗與大片延伸的玻璃來補強，這是設計師觀察周邊環境的特別巧思，在房子立面方向能引入遠山山景，以挑高的大片玻璃來解放屋內居者的視線，白色的牆壁不但能放大室內空間，還能反射光線，下方的霧玻璃設計，則能阻擋從街上看上來的視覺。

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

即使在密集的城市居住，也能透過設計創造出兼顧隱私與光線的空間，極簡的內部風格則讓整體空間更加寬闊，呈現出屬於日本的沉靜氛圍。

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

▲日本滋賀極簡之家設計。（圖／翻攝Kouichi Kimura Architects事務所官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 極簡
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