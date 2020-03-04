「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年

文／C編

每天都在美妝版上爬文的C編，刷各大主題文章，難免都會發現一些單品被重複推薦好多次，尤其是某些單品，雖然已經過了新品的上市時間、甚至隔了超多年，依舊有很多人推薦它有多好用，這種通常就會被喻為是「神級單品」，畢竟是經過很多人的試驗跟使用，仍然好評推薦，就可以知道它是真厲害！

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▲Elizabeth Arden 雅頓 21天霜 75ml，原價1,980元，特價588元。點我購買。



今天要介紹的這款「神級單品」它很低調，很少有大型的廣告在鋪天蓋地的介紹，不過卻是很多資深美妝玩家都大推薦的單品，熱銷幾十年，它就是伊麗莎白雅頓的「21天霜」，之所以被稱為21天霜，是因為品牌經過科學實驗證實，使用14至21天後即能明顯改善膚質，而很多人對它的評價就是「奇蹟般的精華霜」，一用就再也離不開。

▲雅頓21天霜是不用打廣告也會賣的長銷款。（圖／翻攝自elizabetharden IG、sensiblemodeliving IG）



之所以可以被人稱做是「奇蹟般的精華霜」，是因為它的保養功效超級厲害，只要用了隔天肌膚絕對就像開外掛一樣，亮到爆，而且非常滋潤保濕，長期使用更是臉上的細紋都會逐漸被淡化，尤其冬天更是很多人化妝台上不可以或缺的神物，不擦它臉上絕對會脫皮或是起屑，完全沒有辦法被取代。

▲被網友大讚好用的21天霜。（圖／翻攝自tina.s.tyle IG）



不只是功效厲害，21天霜在包裝上沒有浮誇的外型，價格也算實惠，「Her和她」更推出「24小時限時搶購」，原價1,980元，超狂價只要588元，從3月4日中午12點到3月5日中午12點，CP值高到不行，自用、送人、囤貨，通通都很可以，還沒用過的也一定要試試看，感受一下神級精華霜的魅力。

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