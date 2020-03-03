巴黎時裝周／BALENCIAGA怪誕風「惡魔肩膀」超吸睛　模特眼睛更讓人發毛

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

精品時裝品牌BALENCIAGA（巴黎世家）近幾年在創意總監Demna Gvasalia的帶領下，帶給時尚圈不少影響，在2020的秋冬大秀上，更展現了品牌的不流俗與些許古怪的特色，光是「水中」的秀場便足以讓人驚艷，本季服裝更是大走怪誕、詭譎風格，像是吸血鬼般的造型以及吸睛的「惡魔肩膀」都引起了極高的討論度。

在 Instagram 查看這則貼文 Maison Pyramide（@maisonpyramide）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 6:58 張貼

BALENCIAGA 2020秋冬大秀的舞台是一面廣大的水池，天花板則投影出海洋、火焰、天空、光線、城市等影像，並反射成為水中倒影，讓整場秀瀰漫著大自然的氛圍。

本季重新詮釋了慾望，並顛覆了特定服裝要求的價值觀，宮廷長袍和神職人員裝束的嚴謹樸素風格被重新演繹成為休閒造型。模特兒們毫無顧忌的涉水行走，在腳下噴濺的水花讓多套黑色長袍服裝更顯得氣勢磅礴。

值得一提的是，BALENCIAGA 於2020秋冬系列中灌注了許多驚悚、硬派的元素，挑戰著制式傳統，除了多套充滿宗教風格的黑色長袍、長裙，透過不同的剪裁、垂墜感與材質，營造出深刻的神秘感，還包含了尖銳的鉚釘、鮮血般的亮紅色彩，其中更以誇張的寶塔肩形——「惡魔肩膀」服裝系列最為吸睛。

在多套西裝中，都採用了這種斜斜向上的墊肩造型，令人不禁聯想到惡魔的恐怖形象，且也同樣運用在應襯托女性身形的柔美洋裝上，衝突感使人印象深刻，又莫名的被這種新穎的時尚態度所吸引。

還有一點，應證了「魔鬼藏在細節裡這句話」，秀場上的某些模特兒們將眼睛弄成了全部的紅色或是黑色，使眼神裡散發著非人類的光芒，就像是吸血鬼一樣，近看更是讓人心裡發毛，這特殊的小細節，也讓現場氛圍更加詭譎。

▲某些模特兒以紅色、黑色眼睛的造型走秀，近距離看十分嚇人。（圖／達志影像）



另外，與其隨著潮流走向製作「運動風」的單品，此次BALENCIAGA直接果斷製作了成套的「運動服」，以品牌的技術而言，在服裝機能上應是不用懷疑，包括了摩托車越野服、足球裝、曲棍球服、運動緊身衣⋯⋯均給予全套的滿足，走在時裝周的伸展台上顯得新穎獨特。

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