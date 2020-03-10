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說・流行／楊冪、歐陽娜娜都大愛的增高鞋　Chloé讓夢幻焦糖色變帥氣

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▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 首款運動鞋Sonnie2018年從新任創意總監Natacha Ramsay-Levi手中誕生，一路火到現在。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著老爹鞋逐漸成為大勢鞋款，各大品牌紛紛開始了厚底潮流，Chloé 自創意總監Natacha Ramsay-Levi入主之後，旗下首款運動鞋橫空出世，直至今日都備受名人喜愛，隋棠、唐嫣、楊冪搶著上腳的「Sonnie」你一定要認識。

▲chloe 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 創意總監Natacha Ramsay-Levi（圖正中）其實是誤入時尚圈工作。（圖／品牌提供）

Natacha Ramsay-Levi在2017年入主Chloé 擔任創意總監一職，她曾跟隨者Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière工作，不同於一般的時尚工作者，其實Natacha打算在畢業之後成為一名歷史學家，誤打誤撞進入時尚圈卻一戰成名，她擅長在作品中貫穿過去經典元素，更懂得如何為未來填空。這也讓原先以法國優雅女人味聞名的Chloé 在一夕間大轉向，除了一貫的波西米亞與嬉皮風格之外更多了一絲堅韌，而品牌首款運動鞋Sonnie也在Natacha上任後橫空出世。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Sonnie以分段式的斜角橡膠鞋底與交叉扣環鞋帶為特色，均NT$20,900。（圖／品牌提供）

外觀上Sonnie以分段式的斜角橡膠鞋底與交叉扣環鞋帶為特色，鞋面使用網布搭配麂皮呈現異材質的多樣性，鞋跟後方與鞋舌則清晰可見Chloe 的凹印字樣更點綴品牌奢華氣質，當然性能上除了輕盈舒適上腳毫無負擔，穿脫便利也是一大亮點，搭配厚底嬌小女也能秒變大長腿。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Sonnie成為「女星最愛單品」一點都不為過，（依序）歐陽娜娜、隋棠、許路兒、楊冪搶著上腳街拍。（圖／品牌提供）

以上種種跡象也就說明了Sonnie自2018年秋冬誕生至今依然火紅的秘密，也讓多位名人都搶著上腳，歐陽娜娜曾以黑色套裝搭配同款全白Sonnie運動鞋，隋棠與許路兒則對撞色款情有獨鍾，以私服簡單做出隨興街拍風，而「帶貨王」大陸女星楊冪更別具一格地以襪套搭配高筒款Sonnie運動鞋，將運動鞋穿出街頭潮流感。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲品牌接連推出螢光色Clint休閒鞋與糖果色療癒視覺的Lauren休閒鞋。（圖／品牌提供）

當然，在Sonnie成功爆紅的前提下，品牌也接連推出了以螢光色作為吸睛亮點的Clint休閒鞋，亮黃色鞋舌搭配奶油厚底，更以麂皮貫穿整體，或是專用糖果色療癒視覺的Lauren休閒鞋，不乏2019年大勢色珊瑚橘、2020年褪色丹寧等色系，讓品牌保留古典優雅之餘更多了潮流時尚感。

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關鍵字：

Chloé , 運動鞋, Sonnie, 創意總監, Natacha Ramsay-Levi, 老爹鞋, 厚底鞋, 楊冪, 歐陽娜娜, 唐嫣, 許路兒, 隋棠
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