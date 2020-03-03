凱特王妃綠色系上衣＋長褲1000元有找！　超平價「運動穿搭」必學

▲凱特王妃營造親民運動風穿搭，上衣＋長褲竟台幣千元有找 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）一直是時尚指標，衣著兼顧平價與高級感之間備受粉絲喜愛，近日她換上一身輕便綠色運動套裝亮相sports aid慈善活動，輕輕鬆鬆以全身不到千元的價格奠定穿搭教科書地位。

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即便英國王室最近風波不斷，凱特王妃仍是亮相位在倫敦的sports aid慈善機構為身體殘缺的運動員打氣，為了打造親民穿搭，凱特王妃換上了一身墨綠色套裝，以貼膚的圓領長袖搭配寬鬆7分褲，整體亮色系的裝扮十分出眾。而後凱特也不忘綁起俏麗馬尾來到賽道上小試身手，剎那間就忘記了貴族身份，與周圍的運動員們相處得不亦樂乎。

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隨後這身穿搭也被眼尖網友發現，竟然均出自快時尚品牌，上衣來自ZARA僅售價約台幣380元，而與此相呼應的綠色長褲則是大眾熟悉的MANGO，折合台幣約533元，相當於整身搭配不到千元，小資女都能輕鬆駕馭。此外，凱特王妃更多加了一件緊身深藍色西裝做外搭，一下子就多了幾分正式感，將正式與休閒場合拿捏得恰到好處，隨即引起網友盛讚：「凱特運動風太美了」、「帶貨女王當之無愧」、「全身不到一千太狂」。

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