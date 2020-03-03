分手硬要當朋友！最愛和前任糾纏的星座男TOP3

▲分手後必須劃清界線，才不會讓現任擔心或誤會。（圖／翻攝自IG/k.suxx，以下同）

編輯 / Lily

「前女友」永遠是後任的假想敵，即便當初分的俐落乾脆，仍會觸動到女生敏感神經，有的男生不甘寂寞也好、重感情也罷，即便是分手仍然對前任關心備至，不只追蹤IG，甚至還想繼續當朋友，以下3個星座男請直接對號入座。

雖然說前女友已經過去，但多多少少都會被拿來比較，畢竟曾經如此親密。男生總愛說現任吃醋是無理取鬧，偏偏就有男生還是把照顧前任當作責任，或是聲稱昇華成親情，另一半若是這些星座得要好好留意。

容易心軟的雙魚男

情感豐沛的雙魚男，每段感情都是全心投入，面對曾經放下真感情的前女友，只要是不鬧翻，一定無法狠心切斷所有關心。因此只要前女友提出要求，他會盡可能幫忙，雖然內心沒有雜念，但這種無法拒絕的性格，總讓現任氣的牙癢癢。

責任感重的摩羯男

摩羯男一旦認定的事情很難改變，就算分手了、關係也改變了，心裡仍然對對方有一份責任感，甚至是虧欠。它們容易把照顧前任當作一個工作來做，雖然不會越界，但是不免讓現任覺得你是不是太閒了。

猶豫不決的天秤男

天秤男本來就猶豫不決，即便是分手也很愛回想過去，不管是誰對誰錯，也捨不得完全不聯絡。即便是有了另一半，他們也不懂避嫌，常常會隨著自己心意做出令人傻眼的事情，說穿了他的心裡還在比較他愛的是誰多一些。

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