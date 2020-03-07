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髮絲有櫻花香太迷人！護髮膏直接塗抹　漸層色噴霧美翻天

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記者李薇／台北報導

春季就是櫻花的季節，日本有許多單品都會換上櫻花包裝的設計，粉紅色的包裝搭配上櫻花的香味，真的就是少女的季節，一定要買來收藏，《ET FASHION》整理多款櫻花限定單品，身為包裝控絕對不能錯過。

▲BOTANIST,艾杜紗。（圖／翻攝自 IG）

▲超美的髮香噴霧。（圖／翻攝自kireinavi IG、yuntaaam_s2 IG）

BOTANIST 漸層髮香噴霧

BOTANIST春季限定，是超級美的漸層髮香噴霧，上面粉紅色、底下淺紫色的漸層，光用看的就讓人非常想要擁有，香味則是櫻花搭配鳶尾花，可以在吃完燒烤或是去過有煙味的居酒屋後，噴在髮絲上，跟異味掰掰，散發迷人的花香調。

▲BOTANIST,艾杜紗。（圖／翻攝自 IG）

▲新的護髮霜。（圖／翻攝自jjpf26pf IG、sakuralily115 IG）

BOTANIST 護髮膏

除了髮香噴霧，在台灣也推出限定版春意櫻花頭髮洗浴系列，其中非常值得注目的是護髮膏，為櫻花搭配佛手柑的香味，可以直接塗抹在頭髮上，展現出細緻完美的秀髮，同時也可以修護髮尾，或是當作護手霜來使用。

▲BOTANIST,艾杜紗。（圖／翻攝自 IG）

▲專科潔顏乳。（圖／翻攝自senkataiwan IG、品牌提供）

專科 超微米潔顏乳

連續9年穩坐日台銷售第一名的專科明星商品超微米潔顏乳，當然也不能輸，推出櫻花繽紛版，擁有超微米濃密泡沫，可以幫助肌膚帶走髒污，打造出細緻嫩透的膚況，同時添加蠶絲蛋白保濕精華，洗完臉之後也不會感到乾燥緊繃，相當保溼。

▲BOTANIST,艾杜紗。（圖／翻攝自 IG）

▲高機能毛孔淨透凝膠。（圖／翻攝自品牌提供）

艾杜紗 高機能毛孔淨透凝膠N粉色限定版

銷售突破117萬瓶的艾杜紗高機能毛孔淨透凝膠N，在春季也推出粉色限定版，清新溫和的療癒花朵香氣讓每次洗臉時的視覺與嗅覺都充滿少女心，將易密著毛孔的凝膠、與快速溶出髒汙的慕絲合體，可以更加完整的帶走臉部髒污，還妳淨透白皙顏。

關鍵字：

BOTANIST, 艾杜紗, 專科, 櫻花, 保養, 洗浴
fashion.net

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